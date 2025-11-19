Protecció Civil activa la prealerta por posibles nevadas en el Alt y el Baix Empordà
Protecció Civil de la Generalitat ha activado la prealerta del plan Neucat por posibles nevadas en las comarcas del Alt y el Baix Empordà, en la provincia de Girona.
En un mensaje en 'X', ha alertado de que la cota de nieve se situará en los 300-400 metros, llegando incluso a los 200, pero no se esperan capas gruesas.
El Meteocat ha situado las nevadas en la franja de las 19 a 1 horas, y ha fijado un grado de peligro máximo de 1 sobre 6, ha indicado en otro mensaje en 'X'.
