Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Protecció Civil activa la prealerta por posibles nevadas en el Alt y el Baix Empordà

La nieve cubre la carretera, a 7 de febrero de 2023, en Vic, Barcelona.

La nieve cubre la carretera, a 7 de febrero de 2023, en Vic, Barcelona. / Marc Trilla - Europa Press

EP

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Protecció Civil de la Generalitat ha activado la prealerta del plan Neucat por posibles nevadas en las comarcas del Alt y el Baix Empordà, en la provincia de Girona.

En un mensaje en 'X', ha alertado de que la cota de nieve se situará en los 300-400 metros, llegando incluso a los 200, pero no se esperan capas gruesas.

Noticias relacionadas y más

El Meteocat ha situado las nevadas en la franja de las 19 a 1 horas, y ha fijado un grado de peligro máximo de 1 sobre 6, ha indicado en otro mensaje en 'X'.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
  2. Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
  3. El médico de la 'casa de los horrores', a sus hijas: 'Dime quién te ha desvirgado, puta
  4. Lengua de frío ártico: aviso en Barcelona y resto de Catalunya
  5. En el pueblo manchego que se niega a cambiar su nombre franquista: 'Aquí a la gente le dio trabajo y casa
  6. Los problemas de los profesores con alumnos y familias van al alza: solo el 4% de docentes están 'tranquilos' en clase
  7. Este es el kit de emergencias que recomienda Protecció Civil en Catalunya
  8. Un nuevo control de camiones en la AP-7 acaba con 33 denuncias, la mayoría por exceso de velocidad

Un novedoso enfoque de edición genética podría tratar múltiples enfermedades raras

Un novedoso enfoque de edición genética podría tratar múltiples enfermedades raras

“Lo daba todo por los demás”: L’Hospitalet llora a Neus, víctima de un feminicidio que sacude al barrio de Collblanc

“Lo daba todo por los demás”: L’Hospitalet llora a Neus, víctima de un feminicidio que sacude al barrio de Collblanc

¿Qué es el "mutirão" y por qué todo el mundo confía en ello para salvar la cumbre de Belém?

¿Qué es el "mutirão" y por qué todo el mundo confía en ello para salvar la cumbre de Belém?

Protecció Civil activa la prealerta por posibles nevadas en el Alt y el Baix Empordà

Protesta en la visita del equipo de baloncesto israelí Hapoel Holon en Badalona

Más de la mitad de los españoles descuida su salud cerebral: ni lee, ni hace ejercicio ni duerme bien

Más de la mitad de los españoles descuida su salud cerebral: ni lee, ni hace ejercicio ni duerme bien

Soy psicólogo y así logré salir de la autoexigencia y recuperar mi capacidad de disfrutar

Soy psicólogo y así logré salir de la autoexigencia y recuperar mi capacidad de disfrutar

OLA DE FRÍO POLAR | Última hora de la bajada de temperaturas y las nevadas en Catalunya y el resto de España

OLA DE FRÍO POLAR | Última hora de la bajada de temperaturas y las nevadas en Catalunya y el resto de España