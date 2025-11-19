Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

TIEMPO INVERNAL

OLA DE FRÍO POLAR | Última hora de la bajada de temperaturas y las nevadas en Catalunya y el resto de España

El frío polar amenaza a Catalunya con nevadas a cotas bajas este viernes

Una mujer, abrigada para protegerse del frío, en la plaza de las Glòries de Barcelona.

Una mujer, abrigada para protegerse del frío, en la plaza de las Glòries de Barcelona. / Anna Puit / EPC

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La primera gran ola de frío polar de finales de este año empieza ya a notarse en toda la Península con una bajada de temperaturas que se prolongará hasta el fin de semana tanto en Catalunya como en el conjunto de España. Los termómetros han empezado a desplomarse a mediados de semana y ya son muchos puntos que están amaneciendo bajo cero.

La nieve amenaza con hacer acto de presencia incluso a cotas bajas entre la tarde del jueves y el viernes. EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la información meteorológica más destacada y las previsiones del tiempo que se vayan actualizando durante estos días.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
  2. Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
  3. Lengua de frío ártico: aviso en Barcelona y resto de Catalunya
  4. En el pueblo manchego que se niega a cambiar su nombre franquista: 'Aquí a la gente le dio trabajo y casa
  5. Este es el kit de emergencias que recomienda Protecció Civil en Catalunya
  6. Un nuevo control de camiones en la AP-7 acaba con 33 denuncias, la mayoría por exceso de velocidad
  7. Varias comarcas catalanas bajo aviso meteorológico ante la previsión de lluvias intensas para la próxima madrugada
  8. Catalunya ya no bebe agua residual tratada y restringe su uso a la agricultura y el caudal ecológico

Desarrollan un sistema que predice olas de calor con más de un mes de antelación

Desarrollan un sistema que predice olas de calor con más de un mes de antelación

Crean el primer modelo de tejido cerebral totalmente sintético

Crean el primer modelo de tejido cerebral totalmente sintético

El caso de Nathaly Salazar, siguiente entrega de 'En Paradero Desconocido', el pódcast de desaparecidos de Prensa Ibérica

Este es el futuro para los universitarios españoles, después de graduarse según un estudio de la CYD

Este es el futuro para los universitarios españoles, después de graduarse según un estudio de la CYD

Consulta el nivel de los pantanos catalanes

Consulta el nivel de los pantanos catalanes

OLA DE FRÍO POLAR | Última hora de la bajada de temperaturas y las nevadas en Catalunya y el resto de España

OLA DE FRÍO POLAR | Última hora de la bajada de temperaturas y las nevadas en Catalunya y el resto de España

El frío polar amenaza a Catalunya con nevadas a cotas bajas este viernes: podría llegar a las zonas altas de Barcelona

El frío polar amenaza a Catalunya con nevadas a cotas bajas este viernes: podría llegar a las zonas altas de Barcelona

Crimen machista o "fallo del sistema": las dos caras de la tragedia de Alpedrete (Madrid)

Crimen machista o "fallo del sistema": las dos caras de la tragedia de Alpedrete (Madrid)