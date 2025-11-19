OLA DE FRÍO POLAR | Última hora de la bajada de temperaturas y las nevadas en Catalunya y el resto de España

La primera gran ola de frío polar de finales de este año empieza ya a notarse en toda la Península con una bajada de temperaturas que se prolongará hasta el fin de semana tanto en Catalunya como en el conjunto de España. Los termómetros han empezado a desplomarse a mediados de semana y ya son muchos puntos que están amaneciendo bajo cero.

La nieve amenaza con hacer acto de presencia incluso a cotas bajas entre la tarde del jueves y el viernes. EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la información meteorológica más destacada y las previsiones del tiempo que se vayan actualizando durante estos días.

Precaución con las calderas Protección Civil insta a preparase para la llegada del frío intenso esta semana: "Las calderas y aparatos de combustión que se utilizan para la calefacción pueden convertirse en un elemento de riesgo si no están en buen estado o no se hace un buen uso".

Nieve en el Pirineo por la tarde La previsión del Servicio Meteorológico de Catalunya para este miércoles indica que el cielo estará despejado o poco nublado por la circulación de bandas de nubes altas y algunos medios, sobre todo durante la tarde. Además, a partir del mediodía aumentará la nubosidad en el Pirineo con posibilidad de nevadas. "Temperatura bajante, ambiente más frío", en toda Catalunya.

La fuerte bajada, a partir de la madrugada de este jueves La temperatura va en descenso desde este martes y la inyección fría llegará a partir de la madrugada de este jueves a causa de la irrupción de un frente frío que llega desde el norte que desencadenará en la masa de aire más frío en altura.

La cota de nieve bajará de 1.300 a 1.000 metros Por la mañana no se descarta algún chubasco débil y escaso en puntos del litoral norte así como a lo largo de la tarde son posibles en algún sector del cuadrante noreste. A partir de la tarde se espera precipitación en la vertiente norte del Pirineo. Será de intensidad débil y acumulará cantidades escasas o poco abundantes. La cota de nieve bajará de 1.300 a 1.000 metros.

Cielo poco nublado La presencia del sol y el cielo poco nuboso, solo con bandas de nubes especialmente por la tarde, permitirán sobrellevar mejor la bajada de temperaturas. Las previsiones solo apuntan una previsible aparición de lluvias ocasionales por la tarde y en el noreste catalán.

Nieve en la cara norte del Pirineo El Servei Meteorològic de Catalunya pronostica que este miércoles por la tarde nevará en la cara norte del Pirineo y que hay posibilidad de chubascos en la zona noreste de Catalunya. La caída de los termómetros se extenderá en todo el territorio.

¿Nevará el viernes? Los diferentes modelos de predicción meteorológica discrepan en sí nevará en puntos como Barcelona este jueves por la tarde o el viernes por la mañana. Esta posibilidad no acaba de estar clara. En lo que sí coinciden los pronósticos es en el desplome de los termómetros, que se prolongará hasta el domingo por la mañana.