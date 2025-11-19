Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Datos del INE

Los nombres de Sofía y Mateo desbancan a Lucía y Hugo entre los recién nacidos en 2024

Bebe durmiendo.

Bebe durmiendo. / Bcn

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Sofía y Mateo son los nombres más frecuentes de los recién nacidos en 2024 y desbancan a Lucía y Hugo, que estaban en el podio de favoritos el año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), que revela que entran en la lista del 'top 10' Mía y Álvaro.

Los datos publicados este miércoles revelan que 3.325 niñas nacidas en 2024 se llaman Sofía, seguidas de Lucía (2.830); Martina (2.364); María (2.189); Vega (2.129); Julia (2.071); Olivia (1.896); Valeria (1.792); Mía (1.646) y Emma (1.617).

En cuanto a los niños, Mateo fue el más frecuente (3.289) seguido de Hugo (2.734); Martín (2.693); Leo (2.550); Manuel (2.411); Lucas (2.228); Pablo (2.158); Alejandro (2.136); Enzo (2.028) y Álvaro (1.949), según este listado.

Cabe destacar que algunos nombres retroceden en las preferencias de las familias, ya que Hugo y Lucas bajan posiciones e incluso sale de la lista del 'top 10' Daniel. Para las niñas, el nombre de Lucía pasa a la segunda posición respecto del año pasado, y también descienden Julia, Valeria y Emma. Sale de la lista de los favoritos Paula.

De esta forma, Mateo y Sofía pasan de segunda posición a primera en 2024, y de hecho son la pareja de nombres más frecuentes en siete comunidades autónomas (Galicia; Asturias; Aragón; Castilla La Mancha; Madrid; Comunidad Valenciana; y Canarias). El támdem Lucía y Mateo son los más escogidos en cuatro (Cantabria; Navarra; La Rioja; Castilla y León).

En Extremadura y Andalucía, Manuel es el nombre de niño más elegido en 2024, y en Catalunya, Marti, según los datos del INE publicados este miércoles recogidos en la estadística de nacimientos, que ascendieron el año pasado a 318.005 (un 0,8% menos que el año anterior), pero también Biel, Alex o Nil. Para niñas, los catalanes también eligen Sofia como primera opción, pero también añaden Gala, Ona, Bruna, Chloe y Arlet.

Noticias relacionadas y más

En cuanto a la totalidad de la población en España, los nombres más frecuentes son María Carmen y Antonio. El apellido es García, seguido de Rodríguez, González, Fernández y López.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
  2. Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
  3. El médico de la 'casa de los horrores', a sus hijas: 'Dime quién te ha desvirgado, puta
  4. Lengua de frío ártico: aviso en Barcelona y resto de Catalunya
  5. En el pueblo manchego que se niega a cambiar su nombre franquista: 'Aquí a la gente le dio trabajo y casa
  6. Este es el kit de emergencias que recomienda Protecció Civil en Catalunya
  7. Un nuevo control de camiones en la AP-7 acaba con 33 denuncias, la mayoría por exceso de velocidad
  8. Los problemas de los profesores con alumnos y familias van al alza: solo el 4% de docentes están 'tranquilos' en clase

Más de la mitad de los españoles descuida hábitos esenciales para la salud cerebral, según la SEN

Más de la mitad de los españoles descuida hábitos esenciales para la salud cerebral, según la SEN

Una terapia experimental en ratones mejora los defectos de memoria del síndrome de Down

Una terapia experimental en ratones mejora los defectos de memoria del síndrome de Down

Catalunya elimina el "interés público" pero reducirá a la mitad el tiempo de tramitación de las renovables

Catalunya elimina el "interés público" pero reducirá a la mitad el tiempo de tramitación de las renovables

Europa anuncia una polémica desregulación digital que facilitará el acceso de las empresas tecnológicas a tus datos

Europa anuncia una polémica desregulación digital que facilitará el acceso de las empresas tecnológicas a tus datos

Los nombres de Sofía y Mateo desbancan a Lucía y Hugo entre los recién nacidos en 2024

Los nombres de Sofía y Mateo desbancan a Lucía y Hugo entre los recién nacidos en 2024

España se estanca en el inglés: mejora mínima y una clara asignatura pendiente en la expresión oral

España se estanca en el inglés: mejora mínima y una clara asignatura pendiente en la expresión oral

Acra alerta de que la Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària "nace con carencias"

Acra alerta de que la Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària "nace con carencias"

El Congreso aprueba el real decreto que moviliza 500 millones para el desarrollo de la ley ELA

El Congreso aprueba el real decreto que moviliza 500 millones para el desarrollo de la ley ELA