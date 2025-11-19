El invierno demográfico se consolida: Los nacimientos caen al mínimo histórico y la esperanza de vida escala a los 84 años

El invierno demográfico, es decir, el envejecimiento progresivo de la población, se consolida en España, debido a que se viven más años y la tasa de natalidad continúa descendiendo. Así, en 2024 hubo 318.005 nacimientos, la cifra más baja de la serie histórica, tras descender un 25,6% en los últimos 10 años. A la par, la esperanza de vida ha escalado hasta los 84 años de media, con un récord de 86,5 para las mujeres y 81,3 para los hombres.

Son los principales datos del informe 'Movimiento Natural de la Población' que ha publicado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE). El nuevo registro indica que los nacimientos cayeron un 0,8% en 2024, es decir, hubo 2.651 nacidos menos, lo que consolida la tendencia a la baja que comenzó en 2008, solo interrumpida por un pequeño repunte en 2014. Hace 50 años, cuando murió el dictador, se produjeron en España 677.456 alumbramientos, lo que implica que los nacimientos se ha reducido a la mitad, 318.005 en 2024.

Y el descenso podría ser más acusado sin la población inmigrante, dado que el año pasado el 33,3% de los nacimientos (105.814) fueron de madre nacida en el extranjero y el 25,6% (81.339) de madre con nacionalidad extranjera.

En este contexto, indicador coyuntural de fecundidad, es decir, el número medio de hijos por mujer, también cayó al mínimo histórico: se situó en 1,10, dos centésimas menos que el registrado en 2023. Y bajó tanto en las madres españolas como en las extranjeras: dos centésimas en las primeras (hasta 1,07) y una centésima entre las segundas (hasta 1,27). Es decir, la natalidad también está descendiendo entre la población de origen inmigrante.

Edad media de la maternidad

Por el contrario, la edad media de la maternidad se mantiene en 32,6 años, no ha variado desde el 2021. Por nacionalidad, sí que hay diferencias: la edad media aumentó siete centésimas en el caso de las madres españolas (hasta los 33,2 años) y se redujo seis centésimas en el caso de las madres extranjeras (hasta los 30,5 años).

Pese a que la edad media se mantiene, sigue aumentando el número de madres mayores de 40 años, que ha crecido un 7,3% en los últimos 10 años. En términos relativos, mientras que en 2014 el 7,2% de los nacimientos fueron de madres de 40 años o más, en 2024 ese porcentaje se elevó hasta el 10,4%.

La estadística también refleja las defunciones e indica que en 2024 fallecieron en España 436.118 personas, seis menos que en el año anterior. Es decir, los fallecimientos están estabilizados. No obstante, por grupos de edad, destaca un descenso en las defunciones de personas entre 85 y 89 años (del 6% respecto a 2023), que se produjo tanto en hombres (del 5,3%) como en mujeres (del 6,7%). Por otra parte, la tasa de mortalidad infantil aumentó cuatro décimas y se situó en 3,04 defunciones infantiles por cada 1.000 nacidos vivos.

La esperanza de vida

En este contexto, la esperanza de vida aumentó dos décimas en 2024, hasta alcanzar el récord de 84 años de media, uno de los mayores registros del mundo. De hecho, un informe de la OCDE ya situó en 2023 el registro en 84 años, lo que implica que España es el tercer país más longevo del mundo, por detrás de Suiza y Japón y con una media 2,9 años superior al promedio de los países miembros.

Por sexo, la esperanza de vida de los hombres subió 0,3 años, hasta 81,38, y la de las mujeres se incrementó 0,2 años, hasta 86,53. Es decir, se mantienen los cinco años de diferencia que históricamente diferencian la longevidad de hombres y mujeres.

Estos datos implican que una persona que cumplió los 65 años en 2024 vivirá, de media, 19,87 años más si es hombre y 23,64 años más si es mujer. Es decir, casi 20 años más después de la jubilación.