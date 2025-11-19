Nuevo equipamiento municipal
Lladó compra la antigua fábrica de guantes para generar empleo y crear vivienda: "No queremos ser un pueblo dormitorio"
La nave, de 3.000 m² y situada dentro de una parcela de 10.000 m², se ha adquirido por 267.000 euros
Marc Testart
Tras un proceso de negociación "muy largo", el Ayuntamiento de Lladó ha adquirido la antigua fábrica de guantes de látex por 267.000 euros, con el objetivo de "generar puestos de trabajo para la gente del pueblo y de los alrededores", según explica el alcalde, Jordi Puig. "La voluntad es hacerlo en colaboración con empresas del territorio, iniciativas que quieran llevar allí su taller, y evitar que Lladó se convierta en un pueblo dormitorio", remarca.
Paralelamente, la adquisición de la antigua fábrica, de 3.000 m² y situada dentro de una parcela de 10.000 m², debe permitir también la creación de vivienda. "La compra incluye unos terrenos limítrofes con el cementerio donde se podrá llevar a cabo un proyecto de viviendas, sean sociales o de otra naturaleza", apunta Puig. Asimismo, la voluntad del consistorio es "generar energía solar" en la gran superficie de tejado de la nave.
Antes de todo esto, sin embargo, el Ayuntamiento tiene previsto trasladar allí la brigada municipal, que actualmente tiene su sede en la iglesia de Sant Feliu.
Recuperar un espacio emblemático
Situada en la entrada de la localidad, la antigua fábrica de guantes de látex de Lladó fue durante muchos años un motor esencial del desarrollo local, dando trabajo a bastantes personas de la zona. Hoy, sin embargo, el edificio está abandonado. Por este motivo, su compra y rehabilitación "mejorará significativamente la imagen de llegada al municipio" y permitirá "recuperar un espacio emblemático", concluye Puig.
