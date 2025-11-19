Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo equipamiento municipal

Lladó compra la antigua fábrica de guantes para generar empleo y crear vivienda: "No queremos ser un pueblo dormitorio"

La nave, de 3.000 m² y situada dentro de una parcela de 10.000 m², se ha adquirido por 267.000 euros

El alcalde de Lladó, Jordi Puig, en la nave de la antigua fábrica de guantes de látex, que ha comprado el Ayuntamiento de Lladó.

El alcalde de Lladó, Jordi Puig, en la nave de la antigua fábrica de guantes de látex, que ha comprado el Ayuntamiento de Lladó. / Marc Testart

Marc Testart

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Tras un proceso de negociación "muy largo", el Ayuntamiento de Lladó ha adquirido la antigua fábrica de guantes de látex por 267.000 euros, con el objetivo de "generar puestos de trabajo para la gente del pueblo y de los alrededores", según explica el alcalde, Jordi Puig. "La voluntad es hacerlo en colaboración con empresas del territorio, iniciativas que quieran llevar allí su taller, y evitar que Lladó se convierta en un pueblo dormitorio", remarca.

Paralelamente, la adquisición de la antigua fábrica, de 3.000 m² y situada dentro de una parcela de 10.000 m², debe permitir también la creación de vivienda. "La compra incluye unos terrenos limítrofes con el cementerio donde se podrá llevar a cabo un proyecto de viviendas, sean sociales o de otra naturaleza", apunta Puig. Asimismo, la voluntad del consistorio es "generar energía solar" en la gran superficie de tejado de la nave.

Antes de todo esto, sin embargo, el Ayuntamiento tiene previsto trasladar allí la brigada municipal, que actualmente tiene su sede en la iglesia de Sant Feliu.

Recuperar un espacio emblemático

Situada en la entrada de la localidad, la antigua fábrica de guantes de látex de Lladó fue durante muchos años un motor esencial del desarrollo local, dando trabajo a bastantes personas de la zona. Hoy, sin embargo, el edificio está abandonado. Por este motivo, su compra y rehabilitación "mejorará significativamente la imagen de llegada al municipio" y permitirá "recuperar un espacio emblemático", concluye Puig.

  1. Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
  2. Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
  3. Lengua de frío ártico: aviso en Barcelona y resto de Catalunya
  4. En el pueblo manchego que se niega a cambiar su nombre franquista: 'Aquí a la gente le dio trabajo y casa
  5. Este es el kit de emergencias que recomienda Protecció Civil en Catalunya
  6. Un nuevo control de camiones en la AP-7 acaba con 33 denuncias, la mayoría por exceso de velocidad
  7. Varias comarcas catalanas bajo aviso meteorológico ante la previsión de lluvias intensas para la próxima madrugada
  8. Catalunya ya no bebe agua residual tratada y restringe su uso a la agricultura y el caudal ecológico

Qué es y qué no es desertificación

El consumo de alimentos ultraprocesados se ha triplicado en España en las tres últimas décadas

El consumo de alimentos ultraprocesados se ha triplicado en España en las tres últimas décadas

Temperaturas bajo cero en la Catalunya central este miércoles

Temperaturas bajo cero en la Catalunya central este miércoles

Guardias civiles expertos en ciberdelitos: "Vemos a jóvenes que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado"

Guardias civiles expertos en ciberdelitos: "Vemos a jóvenes que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado"

Exige en los tribunales el derecho de su hijo a recibir religión islámica en un colegio católico

Exige en los tribunales el derecho de su hijo a recibir religión islámica en un colegio católico

VÍDEO | Una madre musulmana exige en los tribunales el derecho de su hijo a recibir religión islámica en un colegio católico de Palma

Guardias civiles expertos en ciberestafas mantienen un encuentro con suscriptores de FARO

OLA DE FRÍO POLAR | Última hora de la bajada de temperaturas y las nevadas en Catalunya y el resto de España

OLA DE FRÍO POLAR | Última hora de la bajada de temperaturas y las nevadas en Catalunya y el resto de España