Suceso

Un incendio quema 3 naves industriales en un polígono de Malgrat de Mar

El cuerpo ha recibido el aviso a las 20:16 horas de la tarde y 36 dotaciones se han dirigido al lugar

Incendio declarado en un polígono de Malgrat de Mar (Barcelona)

Incendio declarado en un polígono de Malgrat de Mar (Barcelona) / BOMBERS DE LA GENERALITAT

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Un incendio declarado este miércoles por la noche ha quemado 3 naves industriales en Malgrat de Mar (Barcelona) y los Bombers de la Generalitat, que se han desplegado en el lugar con 17 dotaciones, trabajan en que no se propague a una cuarta.

El fuego se ha originado en el interior de una de las naves ubicadas en la calle Estany del municipio, de unos 1.000 metros cuadrados de superficie y que estaba vacía, y a continuación se ha propagado a otras dos, explican los bomberos. El cuerpo ha recibido el aviso a las 20:16 horas de la tarde.

En el interior de la nave no había nadie en el momento, y esta ha acabado colapsando. Y, para tratar de evitar que el fuego se extienda a una cuarta nave, los Bombers han enviado 36 unidades al lugar, que sobre las 22 horas ya habían conseguido bajar la intensidad de las llamas.

