Suceso
Un incendio quema 3 naves industriales en un polígono de Malgrat de Mar
El cuerpo ha recibido el aviso a las 20:16 horas de la tarde y 36 dotaciones se han dirigido al lugar
Un incendio declarado este miércoles por la noche ha quemado 3 naves industriales en Malgrat de Mar (Barcelona) y los Bombers de la Generalitat, que se han desplegado en el lugar con 17 dotaciones, trabajan en que no se propague a una cuarta.
El fuego se ha originado en el interior de una de las naves ubicadas en la calle Estany del municipio, de unos 1.000 metros cuadrados de superficie y que estaba vacía, y a continuación se ha propagado a otras dos, explican los bomberos. El cuerpo ha recibido el aviso a las 20:16 horas de la tarde.
En el interior de la nave no había nadie en el momento, y esta ha acabado colapsando. Y, para tratar de evitar que el fuego se extienda a una cuarta nave, los Bombers han enviado 36 unidades al lugar, que sobre las 22 horas ya habían conseguido bajar la intensidad de las llamas.
- Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
- Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
- El médico de la 'casa de los horrores', a sus hijas: 'Dime quién te ha desvirgado, puta
- Lengua de frío ártico: aviso en Barcelona y resto de Catalunya
- En el pueblo manchego que se niega a cambiar su nombre franquista: 'Aquí a la gente le dio trabajo y casa
- Los problemas de los profesores con alumnos y familias van al alza: solo el 4% de docentes están 'tranquilos' en clase
- Este es el kit de emergencias que recomienda Protecció Civil en Catalunya
- Un nuevo control de camiones en la AP-7 acaba con 33 denuncias, la mayoría por exceso de velocidad