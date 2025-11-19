Comparecencia en el Congreso
Igualdad avisa de que llevará a los tribunales a quienes difundan el "bulo" de las pulseras antimaltrato son "de AliExpress"
La ministra anuncia que ha finalizado el proceso de licitación de la autoría externa que investigará los fallos en los dispositivos
Redondo achaca a "un refuerzo rutinario de ciberseguridad" el fallo que el día 11 de noviembre obligó a activar el protocolo de protección a las víctimas
Las mujeres con sentencia absolutoria o que no hayan podido probar la violencia sexual también serán reconocidas como víctimas
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha avisado este miércoles de que el Gobierno llevará a los tribunales a quienes difundan el "bulo" de que las pulseras antimaltrato han sido compradas en AliExpress. "No es cierto, por favor, no vuelvan a repetir este bulo porque actuaremos jurídicamente", ha advertido en el Congreso de los Diputados.
Asimismo, ha informado de que el proceso de licitación para la adjudicación de la auditoría externa que investigará los fallos en los dispositivos ha finalizado esta misma semana. Y que la auditoría interna, dentro del Ministerio, también está en marcha. Cuando ambas terminen, la ministra dará cuenta de los resultados de ambas con "máxima transparencia", según se ha comprometido ante los diputados de la Comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra la violencia machista del Congreso, donde ha comparecido para explicar el error tecnológico que sufrió el sistema de seguimiento de geolocalización de agresores el pasado 11 de noviembre.
Redondo ha indicado que la incidencia, que se prolongó 12 horas, vino motivada por un proceso de refuerzo de ciberseguridad "rutinario" efectuado por la empresa adjudicataria, Vodafone. "Un mantenimiento rutinario activó un comportamiento anómalo que no se detecto en las pruebas previas, pero que afloró al aplicarse al sistema real", ha manifestado.
Este fallo provocó que el servidor "comenzara a responder más lento", lo que generó "un atasco en los mensajes internos que utiliza el sistema para procesar la geolocalización de las víctimas y los agresores" y que "algunas geolocalizaciones llegaron con demora", por lo que se activó el protocolo de protección que implica avisar a todas las víctimas y a las fuerzas de seguridad, para que estén prevenidos.
"Afortunadamente", ha continuado la ministra, "no se produjo ninguna circunstancia de desprotección" y la seguridad de las víctimas "nunca estuvo en riesgo". "Lamentablemente, la tecnología fuede fallar pero los agentes protectores y las fuerzas de seguridad del Estado, así como los agentes del servicio Cometan [que controlan los dispositivos] no fallan", ha concluido.
4.511 pulseras
Al mismo tiempo, la ministra ha detallado que a 30 de septiembre había 4.511 pulseras en funcionamiento, 217 más que en agosto. Justo en septiembre se publicó la memoria anual de la Fiscalía General del Estado que destapó un error en el traspaso de los datos entre la antigua adjudicataria, Telefónica, y Vodafone, que provocó que no se pudiera corroborar, en los juzgados, durante unos meses, si los agresores habían trasgredido las órdenes de alejamiento y, por tanto, que se produjera una "gran cantidad" de absoluciones y sobreseimientos provisionales.
El aviso destapó una gran polémica, hasta el punto de que el PP pidió la dimisión de la ministra, quien reconoció el "error informático" pero no dejó su cargo porque, en su opinión, las víctimas estuvieron "protegidas en todo momento", el fallo no afectó a su seguridad ni a los juicios por violencia de género.
