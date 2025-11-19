Comparecencia en el Parlament
El Govern asegura que mantiene "la mano tendida" con el profesorado tras la manifestación en Barcelona
La consellera Niubó afirma que su voluntad es "seguir dialogando con el conjunto de la comunidad educativa", "también con los sindicatos", para mejorar las condiciones laborales de los docentes
Emili Navarro, profesor y padre de un niño con autismo: "La protección de la escuela especial es ficticia porque la vida no es especial"
La consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, ha asegurado este miércoles que el Govern mantiene "la mano tendida" a la comunidad educativa de Catalunya para "mejorar" sus condiciones laborales, su "reconocimiento" y la "calidad" del sistema. Así lo ha expresado durante la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament, preguntada por la presidenta parlamentaria de la CUP, Pilar Castillejo, y después de que, el pasado sábado, 8.500 personas reclamasen en Barcelona mejoras salariales para el profesorado, más recursos para la escuela inclusiva y un mayor diálogo con el departamento.
"La voluntad del Govern es seguir dialogando con el conjunto de la comunidad educativa, también con los sindicatos, para mejorar las condiciones laborales de los docentes, este reconocimiento y, en consecuencia, la calidad de la atención educativa", ha afirmado.
Cuestiones pendientes
Niubó considera que la movilización del sábado pasado puso encima de la mesa la "demanda" del sector educativo para lograr un "mayor reconocimiento y apoyo para ejercer su profesión", lo que es "un elemento importante" a defender "ante esta creciente complejidad en las aulas". "Continuamos con la mano tendida para poder avanzar en esta dirección", ha reiterado, y ha señalado que trasladó la semana pasada a los sindicatos la intención de "establecer un calendario de encuentros y negociaciones" para abordar "cuestiones pendientes".
