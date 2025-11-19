8 asesinatos machistas en 2025
La Generalitat condena el feminicidio de la vecina de L'Hospitalet presuntamente arrojada al vacío por su hijo
El hombre, de 54 años, fue detenido por la policía local
EP
BARCELONA
La Conselleria d'Igualtat i Feminisme ha condenado el feminicidio de una mujer de avanzada edad en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) este martes, y ha expresado su "más sentido pésame" a su entorno, informa en un comunicado.
La Guàrdia Urbana del municipio detuvo al hijo de la víctima, de 54 años. La mujer murió la madrugada de este martes tras caer por una de las ventanas del edificio donde vivía.
Con este, son 8 los feminicidios cometidos en Catalunya este año. Desde que se comenzaron a recoger datos oficiales en 2012, se han registrado 156, de los que 146 son mujeres y 10 corresponden a niños y jóvenes asesinados en el marco de las violencias machistas.
