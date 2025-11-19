Las notas de acceso a la FP se disparan en Castellón: las más altas rozan el 10

Por las nubes. Entrar en un ciclo de Formación Profesional (FP) en Castellón es cada vez más competitivo para el estudiantado, con notas de corte que llegan al 9,8 sobre 10 este curso 2025/2026. Es el caso del ciclo de Cuidados auxiliares de enfermería en el IES Honori García de la Vall d'Uixó, el más demandado, pero no es el único.

Otras ocho titulaciones han superado el 9 en el corte, con los estudios sanitarios -los más buscados en la FP, siguiendo el patrón de la universidad-, administrativos y de electromecánica a la cabeza, en un top ten en el que se cuela, por primera vez en años, Proyectos de edificación, que resucita en el catálogo con la reactivación de la construcción y ante la reivindicada falta de mano de obra cualificada.

Competición de FP. / Francisco Calabuig

Ahí están Higiene bucodental y Farmacia y parafarmacia (9,4), Comercio y márketing (9,2), Electromecánica de vehículos, Automatización y robótica industrial y Proyectos de edificación (9,1); y Administración y finanzas (9). Ya por debajo, se une a lo más alto del ránking Seguridad y medio ambiente (8,8) -ver gráfico adjunto-.

Muy 'buscadas'

Son FP muy buscadas, en centros públicos y concertados, de grado medio y superior, con largas listas de espera en algunos casos, y que, en su mayoría, llegan con un pan bajo el brazo y una alta inserción laboral.

No obstante, hay que tener en cuenta que la nota depende de la demanda y la oferta, por lo que puede pasar que en determinado IES se necesite un expediente académico excelente mientras que en otro el corte sea más bajo. O incluso que sobren plazas y ni siquiera se tenga que mirar la nota.

El director del IES Politècnic de Castelló, Jorge Bellés, que cuela tres de sus ciclos en el top castellonense, explica que «las empresas buscan personal profesional cualificado 5.0 en el salto actual a la digitalización y en sectores como Automoción o Automatización, se requiere una especialización técnica que sólo da la FP;y los estudiantes lo saben y apuestan por estos itinerarios académicos».

Los cuidados auxiliares de enfermería tienen la nota de corte más alta en Castellón. / V. L. DELTELL

«Las empresas buscan personal profesional cualificado 5.0 en el salto actual a la digitalización» Jorge Bellés — Director del IES Politècnic

"Acaban trabajando"

El Politècnic, por «primera vez en años» ha colgado el cartel de completo en todos sus grados medios.«Es el curso que más matrícula hemos tenido», señala Bellés. En el caso de los grados superiores, están«al 80%». «Es lo que realmente demandan las empresas, con sectores necesitados de mano de obra profesional», señala.

«La reactivación de la construcción conlleva la falta de mano de obra especializada que se busca en la FP» David Ruiz — Presidente de APECC

Lo corrobora David Ruiz, presidente de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón (Apecc), que incide en «la falta de mano de obra especializada» en un sector que se ha reactivado.

«Los que salen de prácticas, acaban trabajando, y ya no solo en Edificación, sino fontaneros, electricistas, instaladores, montandores, gruístas, encofradores... y desde la asociación se promueven cursos, pero hace falta una formación más reglada», dice.

Y pone el foco en que «debería haber más plazas, en Castelló y más municipios, ampliando una FP que tiene salidas laborales y que se nota que vuelve a tener demanda del alumnado».