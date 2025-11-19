España se estanca en el inglés: mejora mínima y una clara asignatura pendiente en la expresión oral

España mantiene un nivel de inglés moderado y continúa muy alejada del liderazgo europeo, según el EF English Proficiency Index (EF EPI) 2025, confirma un estancamiento generalizado y una evolución apenas perceptible. España obtiene 540 puntos, dos más que en 2024, lo que le sitúa en el puesto 36 de un total de 123 países, por debajo de Portugal, Rumanía o Bélgica y al nivel de Ghana.

El informe, que elabora una red de academias de inglés, está basado en los resultados de 2,2 millones de personas que realizaron el test EF SET, destaca que la lectura y la comprensión auditiva son las habilidades más sólidas de los españoles. Sin embargo, la expresión oral continúa siendo la gran asignatura pendiente y el principal obstáculo para que España pueda abandonar el tramo del dominio intermedio.

Por comunidades autónomas, Galicia lidera el ranking regional con 563 puntos, seguida de Madrid y Catalunya, todas en el nivel de dominio alto. En el extremo contrario se encuentra Castilla-La Mancha, que con 509 puntos registra la peor puntuación del país. Por ciudades, Barcelona es la tercera ciudad, por detrás de Vigo y La Coruña, pero por encima de Madrid, que es séptima.

Brecha generacional: la pandemia pasa factura

El desglose por edades muestra una evolución desigual. El grupo de 26 a 30 años alcanza la mejor puntuación, con 575 puntos, mientras que los jóvenes de 18 a 25 siguen sin recuperar el nivel previo a la pandemia. Más preocupante aún es el retroceso del grupo de 18 a 20 años, que ha pasado de un dominio alto en 2015 a uno medio en 2025, rompiendo la tendencia de mejora que marcaba la década anterior.

En términos globales, el estancamiento español es similar al europeo. Solo Francia, Alemania y Polonia registran avances significativos este año. No obstante, los adultos de más de 31 años en España han experimentado la mayor mejora a largo plazo, pasando de niveles bajos a rangos medios e incluso altos desde 2011.

La autora del informe y directora de evaluación de EF, Kate Bell, subraya la importancia del inglés en un contexto internacional cada vez más complejo: “Su papel como puente común entre culturas, economías e ideas es más importante que nunca”, afirmó.