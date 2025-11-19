Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cumbre del clima 2025, en directo: última hora de la COP30 de Brasil y de la participación de España en las negociaciones

5 claves para entender la cumbre del clima de Brasil: por qué se celebra en Belém, quién asistirá (y quién no) y qué se debatirá

Todo lo que estamos ganando en el intento de salvar el mundo de la crisis climática

Una persona camina al interior del Centro de Convenciones Hangar donde se realiza la cumbre de líderes COP30, en Belém.

Una persona camina al interior del Centro de Convenciones Hangar donde se realiza la cumbre de líderes COP30, en Belém. / André Coelho / EFE

Valentina Raffio

Valentina Raffio

Entre el 10 y el 21 de noviembre, diplomáticos de todo el mundo se reunirán el Belém (Brasil) para debatir sobre cómo acelerar el recorte de emisionesavanzar en adaptación climática y movilizar más fondos para la causa. Todo apunta a que este encuentro podría ser uno de los más importantes y complejos de los últimos años ya que, en la práctica, tendrá que batallar entre la urgencia planetaria y el negacionismo de países como el Estados Unidos de Trump.

Siga en este directo la actualidad sobre las negociaciones, los debates y los anuncios de la cumbre del clima de Brasil (COP30).

