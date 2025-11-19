Catalunya elimina el "interés público" de los proyectos de renovables pero reduce a la mitad su tiempo de tramitación

Mientras en Brasil, a casi 7.000 kilómetros de distancia, se sigue debatiendo cómo prescindir de los combustibles fósiles, el Parlament ha dado luz verde este miércoles a un decreto ley que debe contribuir a descarbonizar la producción de energía y la economía en general. El nuevo documento, modificado después de que el Govern lo tuviese que retirar antes de verano por falta de apoyos, ya no cataloga a las energías renovables como proyectos de "interés público superior", como estaba previsto en un principio, y restringe su instalación en terrenos agrícolas de regadío.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, admite que este cambio supone "una renuncia", pero considera que el resto del texto, aprobado por una amplia mayoría –con los votos a favor de Junts, ERC y Comuns y las abstenciones del PP, la CUP y Aliança Catalana–, se ha enriquecido "gracias a las negociaciones de las últimas semanas". "El patriotismo, hoy por hoy, pasa por la descarbonización", ha añadido la consellera.

Paneque defiende que la normativa validada supone "un mensaje muy positivo" hacia los promotores de parques eólicos, fotovoltaicos y de baterías. A día de hoy, para tramitar un proyecto de este tipo se tarda de media tres años. "A partir de ahora, con la eliminación de algunos informes y la simplificación administrativa, este tiempo de espera se reducirá a la mitad", ha anunciado Paneque. Durante los últimos meses, el Govern ya ha centrado parte de sus esfuerzos en desbloquear algunos proyectos, pero Catalunya sigue avanzando muy lentamente en el despliegue de las renovables. El decreto también facilitará los procesos para construir nuevas líneas eléctricas, que den más "resiliencia" al sistema tras el gran apagón del mes de abril.

Campos de baterías

Otra gran novedad es la regulación de los campos de baterías, que hasta la fecha se encontraban en una especie de limbo legal. En estos momentos, la conselleria tiene sobre la mesa 150 peticiones para construir este tipo de plantas. Paneque ha señalado que estas instalaciones sirven para dar estabilidad al sistema de suministro eléctrico cuando las principales fuentes de energía dependen del sol y del viento. Algunas de ellas se colocarán dentro del perímetro de parques renovables existentes.

Otro elemento necesario para equilibrar la generación de energía es el uso de los embalses como megabaterías a través de las centrales hidroeléctricas reversibles como la que se proyecta La Baells. Sobre estas instalaciones, el decreto establece que las concesiones puedan ser de 50 o 75 años de duración, con el objetivo de ofrecer más garantías a los promotores, en lugar de los 25 años previstos hasta ahora.

El nuevo marco legal también fomentará las pérgolas fotovoltaicas de hasta cuatro metros de altura, las comunidades energéticas municipales (que serán de interés general), la reducción de los plazos para repotenciar plantas (pensada para industrias), la colocación de placas fotovoltaicas cerca de carreteras y el impulso a los parques eólicos de autoconsumo, pensados principalmente para industria. Este último punto permitiría a más empresas seguir los pasos de Kronospan en Tortosa y Amazon en el Far d'Empordà, que dispondrán de aerogeneradores para abastecerse.

Lograr el consenso

La mayoría de la cámara ha aplaudido el acuerdo alcanzado con los sectores implicados en las renovables. "El decreto se ha mejorado y está consensuado, además de dar garantías a los agricultores", ha destacado Jordi Munell, de Junts per Catalunya. Montse Bergés, de ERC, ha recordado que las renovables son "innegociables", pero "no a cualquier precio", y ha celebrado que el nuevo redactado modificado sea respetuoso con el paisaje y el suelo agrario.

Lluís Mijoler, de los Comuns, ha advertido de que las emisiones contaminantes siguen aumentando y ha reclamado al Govern más medidas para luchar contra la emergencia climática: "Es necesario acelerar las renovables a través de acuerdos con el territorio, pero todavía no tenemos presupuestos de carbono". El pacto de los Comuns para votar a favor del decreto incluye la puesta en marcha de la Agència de la Natura y la aprobación de los planes para proteger a las especies de fauna y flora amenazadas.

El PP y Vox han tratado de convertir el debate en una discusión acerca del futuro de las nucleares. La popular Eva García, pese a la abstención de su grupo político, ha criticado que el decreto introduzca cambios poco justificados con la "excusa" del apagón y ha definido las centrales nucleares como "pilares imprescindibles" para disponer de energía estable. "Ustedes lo saben y deben reconocerlo en público", ha espetado al Govern. Desde la CUP, Daniel Cornellà ha exigido la aprobación del PLATER (Plan Territorial Sectorial para la Implantación de las Energías Renovables en Catalunya) y ha expuesto dudas acerca del decreto. No obstante, ha reconocido que contiene "modificaciones interesantes" para que la instalación de renovables dé garantías al territorio.

El reto de Catalunya, con normativas como la aprobada este miércoles, es ponerse al día en generación de energía limpia y mejorar la situación precaria de las redes eléctricas, en la línea de los objetivos mundiales de reducción de emisiones que se negocian en Belém.