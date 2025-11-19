Castellón registra más jabalís que vecinos censados en cuatro comarcas

La plaga de jabalís se expande por la provincia de Castellón, donde la Conselleria de Medio Ambiente ha cuantificado en 42.700 ejemplares la población de cerdo salvaje. Son más que el número de vecinos censados en cuatro comarcas (Alto Palancia, Alt Maestrat, Alto Mijares y Els Ports); o el equivalente a dos veces la población de Benicàssim (20.322).

Récord de capturas

El informe constata que la población de jabalíes ha ido a más, pues el año pasado se cifró en 39.525 ejemplares. Y ello a pesar de que en la última campaña se registró una cifra récord de capturas, con 13.504, lo que supone un 12,5% más que el anterior, que fue también de récord.

Comarcas con más jabalís

El balance de capturas a escala comarcal permite hacerse una idea de las diferencias de existencias de cada comarca, dado que ambos valores mantienen una relación directamente proporcional: a mayor abundancia de ejemplares, mayor número de capturas se registran. En ese sentido, el Baix Maestrat es la comarca con mayores capturas (2.634) seguido del Alto Palancia (2558) y la Plana Alta (2199).

Capturas de jabalí en la provincia de Castellón. / Mediterráneo

Fototrampeo

En estos momentos se están recabando los datos para conocer la densidad de jabalíes a partir del seguimiento mediante fototrampeo que se realiza en tres espacios naturales protegidos en los que se ha desarrollado un proyecto específico de control de la especie durante el periodo 2023-2025: Sierra de Irta, Prat de Cabanes-Torreblanca y Desert de les Palmes. Precisamente, es el Prat de Cabanes donde había mayor densidad con 50,9 ej/km2 si bien se había reducido frente a la temporada anterior. Le seguía la Serra d'Irta con 11,8 ej/km2 y el Desert de les Palmes, con 9,9 ej /km2.

Impacto en la agricultura

La sobreabundancia de jabalís tiene un importante impacto en la agricultura provincial así como un riesgo para la seguridad viaria y sanitaria. Sin ir más lejos, La Unió denunció a principios de mes que la sobrepoblación de jabalíes en la Plana Baixa estaba causando considerables daños en los campos de cítricos de la comarca al comerse la fruta de los árboles y destrozar los mismos. La organización también detectó una afectación creciente de los daños provocados por el jabalí sobre los cultivos agrícolas y árboles, pero también en los márgenes e infraestructuras rurales, así como en las instalaciones de riego, lo cual genera pérdidas económicas importantes. Alrededor de 20 millones de euros se estimaban los daños que genera anualmente al campo castellonense, según estimaciones de Ava Asaja.

Las medidas del Consell contra la plaga

La Conselleria de Medio Ambiente ha destacado esta semana los "importantes avances" en la gestión y control de la fauna silvestre con la aprobación del primer decreto que establece directrices integrales para la gestión, caza y control de ungulados silvestres como el jabalí ya que dota a los cazadores de herramientas de gestión avanzadas", entre ellas periodos ampliados de actividad y métodos excepcionales normalmente no autorizados en la caza deportiva. Además, el decreto refuerza las actuaciones en zonas donde la caza no es viable por motivos de seguridad y permite a los ayuntamientos participar directamente tanto en el control poblacional como en la gestión de cadáveres. De cara a 2026, se prevé una nueva convocatoria de ayudas para municipios con sobreabundancia de jabalí y la puesta en marcha "de una línea específica para laboratorios encargados del análisis de triquina en carne de caza destinada al autoconsumo", una enfermedad con importantes implicaciones para la salud pública. Además, se completará el programa de fototrampeo para el seguimiento de especies cinegéticas.