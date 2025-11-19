Nueva ley del Govern
Acra alerta de que la Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària "nace con carencias"
La Taula del Tercer Sector reclama, por su parte, que el nuevo organismo disponga de "una estructura real, presupuesto y una integración efectiva"
Catalunya aprueba la ley de la Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària que coordinará los cuidados a la población
El nuevo modelo catalán de integración sociosanitaria rebaja un 20% los ingresos en las residencias de mayores
La Associació Catalana de Recursos Assistencials (Acra) ha valorado la aprobación de la Ley de creación de la Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya (Agaiss-Cat) como un paso necesario pero insuficiente para la integración social y sanitaria que afecta a las personas mayores con dependencia, y ha alertado de que "nace con carencias".
La presidenta de Acra, Cinta Pascual, ha advertido de que "sin recursos, la integración será solo una declaración de intenciones", informa la asociación en un comunicado de este miércoles.
"Las personas mayores que viven en residencias no pueden tener menos derechos que las que viven en casa. Si el sistema sanitario es universal, también debe serlo para quien vive en una residencia, que es su casa", ha añadido.
Acra ha insistido en que la ley debe ir acompañada de una estructura propia que permita contratar profesionales y garantizar una cartera de servicios compartida entre salud y servicios sociales.
También considera "imprescindible" que los equipos de atención primaria (EAP) asuman las tareas de enfermería en las residencias y que los sistemas de información de Salut y de Drets Socials sean compatibles.
La Taula del Tercer Sector
Por su parte, las entidades de la Taula del Tercer Sector reclaman que la Agència disponga de "una estructura real, presupuesto y una integración efectiva", y subrayan la necesidad de garantizar una atención centrada en las personas, respetando sus derechos y preferencias e incorporando el papel de la comunidad. Además, recuerdan que será necesario formar y capacitar a los profesionales de ambos ámbitos y asegurar la equidad territorial.
"La Agència debe mejorar la atención a personas con necesidades complejas. No solo personas mayores, sino también personas con discapacidad, problemas de salud mental, enfermedades crónicas, autismo o situaciones derivadas de drogodependencia o sinhogarismo", indican desde la Taula. Además, añaden, será fundamental para afrontar situaciones de dependencia, cronicidad y discapacidad cada vez más frecuentes.
Asimismo, las entidades sociales valoran tener un papel activo en el despliegue de la Agència y en los mecanismos de gobernanza a través de la participación del tercer sector social en el Consejo Rector de la nueva Agència.
