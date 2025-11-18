Zelenski libra personalmente a sor Lucía uno de los reconocimientos más importantes de Ucrania

El viaje del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, este martes, a Madrid, ha propiciado la entrega a sor Lucía Caram del galardón de la Orden de la Princesa Olga, que le fue otorgado el febrero pasado. Entonces quedó pendiente poner una fecha para que el presidente del país en guerra se la entregara personalmente.

La monja argentina del Convento de Santa Clara de Manresa ha hecho ya 40 viajes en Ucrania para llevar ayuda humanitaria. El galardón reconoce "su importante contribución personal al fortalecimiento de la cooperación interestatal, el apoyo a la soberanía y a la integridad territorial de Ucrania y la popularización del estado ucraniano al mundo".

"Profundamente entrañable"

Sor Lucía ha explicado a Regió7, del grupo Prensa Ibérica, que este lunes la llamaron para invitarla ir a Madrid para recibir el reconocimiento, pero que hasta este martes no ha sabido dónde se produciría el encuentro, que finalmente se ha celebrado en el Hotel Intercontinental. "Esta mañana he tenido el privilegio inmenso de reunirme con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acompañada por Juan Carlos Cruz, miembro de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores [del Vaticano]. Ha sido un encuentro sereno, humano, profundamente entrañable. En medio de una guerra que rasga y que agota, Zelenski nos ha recibido con la calidez de aquel que valora, no solo el trabajo, sino el corazón que se pone en el servicio".

En este acto, le ha hecho entrega de la Orden de la Princesa Olga, de III grado, una de las condecoraciones estatales más importantes que Ucrania otorga a mujeres que se han distinguido por su servicio humanitario y la defensa de la dignidad humana. "Lo he recibido en nombre de todo el equipo de la Fundación del Convento de Santa Clara, de cada voluntario, empresa y entidad que ha hecho posible salvar vidas en estos años de dolor", remarca sor Lucía.

Encuentro con el papa León

El rato que han conversado "hemos hablado del papa Francisco, de su implicación constante y de cómo nunca ha dejado de referirse a la 'martirizada Ucrania', animando al mundo a sostener a un pueblo que sufre. Y hemos hablado, también, del papa León, que me recibió en agosto para escuchar de primera mano mi testimonio sobre la situación en Ucrania. El presidente Zelenski se ha mostrado muy emocionado al saber que el Papa está profundamente implicado y preocupado por el sufrimiento del pueblo ucraniano. Durante mi relato, asentía con la cabeza, visiblemente conmovido a cada palabra".

En este encuentro, "Juan Carlos Cruz ha regalado al presidente Zelenski una imagen de la Virgen María que deshace nudos y le ha explicado el sentido de esta devoción del papa Francisco, recordándole la importancia de pedir a la Virgen María que deshaga los nudos que encarcelan hoy Ucrania, especialmente los nudos de esta guerra injusta que tiene que acabar", constata Caram.

Agradecimiento y preocupación

Zelenski, comenta, "ha agradecido especialmente el trabajo hecho con los heridos y los enfermos, la evacuación de personas vulnerables y el envío de ambulancias. Hemos compartido la preocupación por los ataques a las infraestructuras, por el castigo en la población civil y por el sufrimiento de la infancia, que es la herida más profunda y dolorosa de esta guerra".

"Hemos hablado de la cooperación que se ha ido construyendo y de la implicación de la ministra de Defensa, la humanidad y compromiso de la cual ha querido valorar enormemente. También hemos tratado la posibilidad de reunirnos con la primera dama [de Ucrania], que impulsa programas de apoyo a la infancia golpeada por el conflicto".

Una copia del documental

"Le he expresado mi gratitud por esta condecoración y le he asegurado que continuaremos acompañando su pueblo hasta que llegue la paz y la victoria. Le he explicado que, no solo nos sentimos obligados a ayudar, sino también a explicar qué pasa, y que por eso hemos hecho el documental 'Ucrania, resistencia y esperanza', estrenado a Manresa el pasado 30 de octubre. Zelenski ha mostrado un gran interés; le hemos entregado una copia subtitulada en inglés y nos ha dicho que ya tenía referencias sobre él y que 'esto lo tiene que ver todo el mundo'”, explica la monja.

Cuando se han despedido, destaca, "le he dicho que seguiremos junto a su pueblo. Que Dios lo bendiga, y que Dios bendiga Ucrania”. Comenta que "Zelenski se ha vuelto a emocionar profundamente y lo ha agradecido con un gesto que no olvidaré". Se ha puesto las manos en el corazón y se ha emocionado. "Me ha impresionado mucho como su mirada empatizaba. Ha estado emotivo y entrañable", comenta Caram.

Asegura que "hoy me llevo en el corazón un reconocimiento que no es mío, sino de todos los que luchan por la vida. Que esta medalla no me adorne: que me impulse. Y desde aquí hago un clamor: ayudadme a ayudar. Ucrania nos necesita". Próximamente, la monja hará el viaje número 41 a Ucrania, en el que acompañará a varios heridos que se han recuperado en hospitales de Catalunya y que vuelven al país en guerra para reencontrarse con sus familias.