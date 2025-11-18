La UB presenta un nuevo protocolo contra violencias machistas y LGTBIQ+ centrado en las víctimas

La Universitat de Barcelona ha atendido 98 personas a lo largo del 2025 por situaciones relacionadas con las violencias machistas y LGTBIQ+ fóbicas, más del doble de las 38 que atendió el año pasado, en la Unitat de Igualtat que puso en marcha.

El centro destaca que su nuevo Protocolo contra las violencias machistas y LGTBIQ+ fóbicas --actualizado el pasado octubre-- amplía y diversifica las vías de acceso a los servicios de acompañamiento de la universidad. "El cambio más relevante del nuevo marco es que separa claramente el Protocolo —orientado a la prevención y la reparación— del procedimiento, que se activa cuando una persona decide presentar una denuncia formal porque se abre una investigación y, si procede, un proceso sancionador", destaca la universidad.

"Esta separación hace que no haya que presentar una denuncia para activar medidas de acompañamiento como la atención psicológica, el asesoramiento legal, medidas de protección, adaptaciones académicas y laborales, posibles bonificaciones económicas, derivación a servicios especializados u otras actuaciones de apoyo y reconocimiento", añade.

El Protocolo incluye la "diligencia debida", un principio que obliga la Universidad a prevenir, detectar e intervenir con eficacia ante cualquier situación de este tipo. Y, de la otra, la "reparación integral", que prevé el apoyo personalizado a la víctima, acciones correctivas, reconocimiento del mal causado y restablecimiento de los derechos vulnerados.

La Universitat de Barcelona asegura que como centro "apoyará siempre a cualquier persona que haya vivido situaciones de abuso o violencia del tipo que sea, con el compromiso firme de saber la verdad y de dirimir responsabilidades". Y lo hará con el compromiso de "reforzar la prevención y garantizar siempre una atención rigurosa y confidencial, que ponga a disposición de las personas afectadas vías de resolución y de asistencia ágiles y de calidad".

Mujeres que denuncian a hombres

La Unitat de Igualtat ha atendido, sin embargo, a más mujeres que hombres. Según sus datos, ha habido en este 2025 unas 46 consultas, de las que 44 han sido quejas y otras ocho, denuncias formales. La mayoría de los usuarios han sido mujeres (72), 20 eran hombres, cuatro eran personas no binarias y dos han sido comunicaciones hechas por colectivos. Entre estas comunicaciones había cuestiones de formación, dudas sobre el funcionamiento del Protocolo, consultas sobre recursos, solicitudes de acompañamiento y otras incidencias que, en algunos casos, no implican necesariamente violencia pero sí una necesidad de información, orientación o apoyo.

Las ocho denuncias formales presentadas durante el 2025 corresponden a siete estudiantes y a una persona del personal técnico, de gestión y de administración y servicios. En todos los casos, las personas denunciadas eran hombres. Los motivos incluyen tres situaciones de acoso sexual, dos de agresión sexual, una de conductas machistas, una de acoso por razón de orientación sexual y un caso de racismo. De estas denuncias, cinco han derivado en la apertura de un expediente informativo, dos han dado lugar a denuncias penales y una se ha derivado al Buzón ética, de integridad institucional y convivencia.

En cuanto a las quejas, 14 hacían referencia a incidencias no especificadas; cinco, a conductas machistas; cuatro, a acoso por razón de género; cuatro, a situaciones de LGTBIQ+ fobia; tres, a violencia de género fuera del ámbito universitario; tres, a agresiones verbales; tres, a comentarios machistas; uno, a exhibicionismo, y uno, a conductas racistas. También se han registrado cinco solicitudes de acompañamiento por casos judicializados fuera de la UB.

La Unitat de Igualtat ha derivado a diez personas a recibir atención psicológica continuada en el Centro de Servicios de Psicología de la UB. Además, otras seis personas han sido atendidas por el Servicio de Psicología con intervenciones de contención emocional no continuada. La UB ha activado medidas académicas o laborales en 15 ocasiones y ofrece siempre acompañamiento y seguimiento, tanto a las personas afectadas como a los centros implicados.