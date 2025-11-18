Campaña para el 25N
Catalunya pone en marcha un servicio especializado en violencias machistas digitales
El SIE Digital, uno de los primeros de Europa, ofrecerá una atención integral a las víctimas
La campaña del Govern para este 25-N pone el foco en la violencia digital
El Govern ha atendido a más de 12.000 víctimas de violencia machista este año en Catalunya
Las mujeres que no hayan podido probar la violencia sexual también serán reconocidas como víctimas
M. Baraza
El Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat está poniendo en marcha el nuevo Servicio de Intervención Especializada en Violencias Machistas Digitales (SIEDI). Así lo ha anunciado este martes, durante la presentación de la campaña institucional con motivo del 25-N, día internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres, la consellera Eva Menor, que ha explicado que el servicio ya tiene la web activa y estará plenamente operativo en todos los canales en las próximas semanas, antes de que termine el año.
El SIE Digital es el primer servicio público especializado en violencias machistas digitales de Catalunya, en España y uno de los primeros en Europa. Ofrecerá una atención integral a través de apoyo psicológico, asesoramiento jurídico e intervención tecnológica, y trabajará en coordinación directa con la Dirección General para la Erradicación de las Violencias Machistas (DGEVM) y con los circuitos territoriales de atención (SIE, SIAD, Mossos d’Esquadra, Justicia y servicios sociales).
El control del móvil, el acoso en redes o la presión para enviar imágenes íntimas son violencia digital
Según ha dicho Menor, el servicio contará con una decena de profesionales y permitirá acceder a un chat interactivo para buscar asesoramiento ante una situación de violencia digital. La atención será multicanal, es decir, que se podrá acceder a través de correo electrónico, teléfono, videollamada o por redes como Instagram o TikTok. El objetivo es garantizar una respuesta integral y especializada ante las violencias que se producen en el ámbito digital y ofrecer a las mujeres herramientas para "autoprotegerse" y para recopilar "evidencias" si se quiere denunciar.
"Desde el Govern trabajamos para construir una digitalización con perspectiva de género, donde las mujeres sean protagonistas y no víctimas", ha remarcado Menor. "Queremos que Catalunya sea un referente europeo en igualdad", ha dicho.
El foco en la violencia digital
Y es que la campaña institucional de este año pone el foco en la violencia digital, una realidad que crece de manera acelerada y que afecta especialmente a las mujeres jóvenes y adolescentes. Muchas de estas agresiones, como el control del móvil, el acoso en redes, la presión para enviar imágenes íntimas, la suplantación de perfiles o la difusión no consentida de fotografías, siguen siendo invisibilizadas o normalizadas.
"La violencia machista digital ya está aquí, afecta a miles de mujeres, y demasiado a menudo se esconde detrás de la pantalla y la impunidad", ha destacado la consellera, durante el acto de presentación. "Es una forma de violencia machista constante, silenciosa, que a menudo se normaliza o se disfraza. Pero si lo parece, lo es. Es violencia machista. Y merece la misma respuesta institucional que cualquier forma de agresión", ha argumentado. De hecho, este es el lema de la campaña: 'Si parece violencia machista, es violencia machista'.
Con esta campaña, el Govern quiere contribuir a "reconocer las múltiples formas de violencia machista y visibilizar que también pueden ejercerse a través de un móvil o una pantalla".
Los anuncios y las piezas gráficas muestran escenas cotidianas que muchas mujeres viven en silencio: el control del móvil, la presión para enviar fotos íntimas, el acoso en redes o la difusión de imágenes sin consentimiento. Situaciones que a menudo se disfrazan de "celos", "confianza" o "bromas", pero que son expresiones claras de violencia.
"No es un problema nuevo, es la misma violencia adaptada al siglo XXI", ha afirmado la consellera. "Con esta campaña, el Govern da un paso más en el reconocimiento público e institucional de la violencia machista digital como una expresión estructural del machismo", ha subrayado.
Pedir ayuda
Cualquier persona que sufra o sea testigo de una situación de violencia machista puede contactar con el 900 900 120, teléfono gratuito y confidencial, o con el 112 en casos de emergencia.
