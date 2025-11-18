Inaugurado el primer tramo de una ruta pionera para "caminar, ir en bici o a caballo desde el interior de Catalunya hasta el mar"

La primera fase de la Via Blava Anoia ya es una realidad. Este martes se ha llevado a cabo la inauguración oficial, a cargo de la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, y el alcalde de Igualada, Marc Castells. El acto también ha contado con la participación de Jordi Terrades, secretario general del Departamento de Territori de la Generalitat, y con la presencia de alcaldes y concejales de los municipios implicados en el proyecto, como Jorba, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí o La Pobla de Claramunt.

El proyecto consiste en el primer tramo de 19 kilómetros terminado y en funcionamiento de las Vies Blaves de Barcelona, que busca rehabilitar el cauce del río Llobregat y los afluentes Anoia y Cardener para que, tal como ha explicado Castells, “la gente pueda ir caminando, en bicicleta o a caballo desde el interior de Catalunya hasta el mar”. Para el alcalde de Igualada, ahora los esfuerzos municipales deben centrarse en arreglar el río, y ha solicitado el apoyo de la Agencia Catalana del Agua (ACA) con 15 millones de euros porque, según su criterio, “con el apoyo de la Generalitat y la Diputación, podemos hacerlo todo”.

Para la presidenta de la Diputación, el presupuesto de 5,8 millones de euros que ha hecho posible la primera fase de la Via Blava Anoia “ha sido posible gracias a la coordinación, colaboración y complicidad interinstitucional”. La aportación de 4,5 millones de euros por parte de los fondos Next Generation de la UE ha cubierto la mayor parte de los gastos, pero también ha contado con financiación de la Generalitat y de la Diputación de Barcelona, así como de los ayuntamientos: “De Europa a la Conca d’Òdena, aquí no falta nadie”, ha subrayado Moret.

Via Blava Anoia / H. C.

Este primer tramo del proyecto cuenta con 126 postes de señalización con 332 placas indicativas. También se han instalado seis puntos de socorro a lo largo del recorrido de la vía, así como un sistema de control del flujo de visitantes a través de cuatro contadores de usuarios. La mayor parte del recorrido está adaptado para personas con movilidad reducida.

Recuperar los tramos fluviales

“Es una apuesta firme por recuperar los entornos fluviales que han sido maltratados históricamente y que los recuperamos desde la perspectiva de sostenibilidad ambiental y para la vida de los municipios”, ha subrayado Moret, quien también ha añadido que este es “un proyecto trascendente y fundamental para la vida del país”.

Por su parte, el secretario general del Departament de Territori, Jordi Terrades, ha asegurado que las Vies Blaves de Barcelona “son un proyecto pionero en el sur de Europa”, y ha destacado el trabajo realizado en relación con la recuperación de los ríos y sus cauces y ha puesto énfasis en la dinamización económica que supondrá el proyecto “desde una perspectiva turística, de recuperación del patrimonio arquitectónico e industrial”.

Inauguración del primer tramo de Via Blava Anoia / H. C.

Cuando la vía esté completamente terminada, pasará por 47 municipios de siete comarcas y recorrerá un tramo de unos 250 kilómetros, “un proyecto de primer nivel para el país”, según la presidenta de la Diputación. “Estamos hablando de cifras espectaculares y de vincular una de las columnas vertebrales de nuestro territorio, como son el Llobregat, el Anoia y el Cardener”. También ha asegurado que el proyecto actuará como un impulso para la “Barcelona interior”.

Marc Castells ha asegurado que ahora se plantea “como reto licitar la fase 2 del proyecto para que en un período de dos o tres años podamos tener finalizada la fase del Anoia”. También ha anunciado que el tramo del proyecto que abarca el Cardener desde Castellgalí hasta Manresa está a punto de licitarse para poder comenzar en breve el proyecto constructivo de este tramo.