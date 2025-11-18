La predicción del vidente David Hernando para el Gordo del Sorteo de Navidad 2025: ¿lo tienes?

“Tiene luz, oro y fuego”. Así es como el vidente David Hernando define el que vaticina que será el número del Gordo de la Lotería de Navidad 2025, que como cada año se celebrará el próximo 22 de diciembre. Lo sostiene con un aplomo y una seguridad casi a la misma altura que la expectación generada ya a estas alturas sobre el sorteo de lotería más famoso en este país.

Una ilusión que se justifica al recordar los 4.000.000 euros a la serie, 400.000 euros por décimo que están en juego por los 20 euros que cuesta cada participación.

Y es en ese punto de expectación e ilusión donde irrumpe el vidente David Hernando en sus redes sociales para predecir el número del Gordo de la Lotería de Navidad 2025, no sin antes lanzar "un aviso importante". "Los números que se digan aquí no son para jugar (...) No se garantiza en ningún momento que dichos números sean los que salgan... El sorteo es un juego de azar y así debe tomarse”, subraya Hernando.

El fuego

El adivino empieza a aportar su particular visión al explicar a sus seguidores que tuvo un sueño “con una puerta con un corazón rojo” y una poderosa figura femenina. “Mi amiga me dijo: ‘Nos volveremos a ver’. Luego apareció con un vestido de oro y de ella salía una luz brillante. Oro es cero, su número es cinco y la luz brillante es 056. Tenemos el número: 50056″, afirma.

Hernando destaca que ese 50056 está vinculado directamente con el fuego. “La palabra clave es fuego. Descompuesta, da el mismo numero: 50056″.