La portada de EL PERIÓDICO del 20 de noviembre de 2025

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 20 de noviembre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
  2. Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
  3. El médico de la 'casa de los horrores', a sus hijas: 'Dime quién te ha desvirgado, puta
  4. Lengua de frío ártico: aviso en Barcelona y resto de Catalunya
  5. En el pueblo manchego que se niega a cambiar su nombre franquista: 'Aquí a la gente le dio trabajo y casa
  6. Los problemas de los profesores con alumnos y familias van al alza: solo el 4% de docentes están 'tranquilos' en clase
  7. Este es el kit de emergencias que recomienda Protecció Civil en Catalunya
  8. Un nuevo control de camiones en la AP-7 acaba con 33 denuncias, la mayoría por exceso de velocidad

Una mujer amenaza de muerte y estampa su coche contra el de una doctora en Valencia por no firmar una baja

Un incendio quema 3 naves industriales en un polígono de Malgrat de Mar

La NASA publica las primeras imágenes del cometa interestelar 3I/ATLAS

Detenido un menor tras apuñalar en el brazo a otro en Torrevieja

“Lo daba todo por los demás”: L’Hospitalet llora a Neus, víctima de un feminicidio que sacude al barrio de Collblanc

Sorteo Bonoloto del miércoles 19 de noviembre de 2025

El tenor Josep Carreras y la exministra Matilde Fernández reciben el Premio Garrigosa

Diálogo entre adolescentes sobre el franquismo: "Se hacen bromas porque, al final, somos de otra generación y no nos imaginamos qué fue aquello"

