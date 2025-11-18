Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acusaciones de abusos

El papa sobre el caso del obispo de Cádiz: "Hay que permitir que siga la investigación"

El Papa León XIV en una fotografía de archivo.

El Papa León XIV en una fotografía de archivo. / Europa Press/Contacto/ALESSIA GIULIANI

EFE

Roma
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El papa León XIV afirmó este martes que respecto al caso del obispo de Cádiz (España), Rafael Zornoza, denunciado por abusos sexuales a un menor "hay que permitir que siga la investigación" en el Vaticano y después según concluya llegarán la consecuencias.

"Por el momento sí (sigue en su cargo), pero cada caso tienen una serie de protocolos que están claramente establecidos y él insiste en su inocencia. Se ha abierto una investigación y hay que permitir que la investigación vaya adelante y según los resultados habrá consecuencias", explicó el pontífice estadounidense al responder a los medios a su salida de la residencia de Castel Candolfo.

León XIV agregó que espera que "las víctimas de abusos encuentren siempre un lugar donde puedan hablar de sus casos" e insistió "en la importancia de respetar los procesos que requieren tiempo" y "seguir los pasos de la Justicia de la Iglesia".

Este lunes, la cúpula de la Conferencia Episcopal Española (CEE) se reunió con el papa y el presidente, Luis Argüello, aseguró que León XIV estaba informado del caso y que probablemente se aceptaría la renuncia, aunque no se dieron fechas.

Noticias relacionadas y más

El diario El País informó de que Zornoza está siendo investigado desde hace cuatro meses por el dicasterio de la Doctrina de la Fe por un presunto delito de abusos sexuales contra un menor cuando era sacerdote en Getafe (Madrid) en los años 90. Zorzona presentó su renuncia como obispo hace quince meses, cuando le correspondía al haber llegado a los 75 años, edad de jubilación de los prelados, pero aún no ha sido aceptada por el papa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
  2. Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
  3. Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
  4. Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco
  5. En el pueblo manchego que se niega a cambiar su nombre franquista: 'Aquí a la gente le dio trabajo y casa
  6. Varias comarcas catalanas bajo aviso meteorológico ante la previsión de lluvias intensas para la próxima madrugada
  7. Un nuevo control de camiones en la AP-7 acaba con 33 denuncias, la mayoría por exceso de velocidad
  8. Este es el kit de emergencias que recomienda Protecció Civil en Catalunya

La forense de Sevilla acusada de vejar a víctimas de violación: "Nada puede ir en contra mía porque Dios protege a sus hijos"

La forense de Sevilla acusada de vejar a víctimas de violación: "Nada puede ir en contra mía porque Dios protege a sus hijos"

Catalunya dejará de hacer los exámenes de competencias básicas en todos los centros

Catalunya dejará de hacer los exámenes de competencias básicas en todos los centros

El papa sobre el caso del obispo de Cádiz: "Hay que permitir que siga la investigación"

El papa sobre el caso del obispo de Cádiz: "Hay que permitir que siga la investigación"

Catalunya probará soluciones climáticas pioneras para luego exportarlas al resto de Europa

Catalunya probará soluciones climáticas pioneras para luego exportarlas al resto de Europa

España se alía con una coalición de países para reclamar en Belém una hoja de ruta de soluciones para dejar atrás los combustibles fósiles

España se alía con una coalición de países para reclamar en Belém una hoja de ruta de soluciones para dejar atrás los combustibles fósiles

Así es como se debe construir la felicidad según el psiquiatra Javier Quintero

Así es como se debe construir la felicidad según el psiquiatra Javier Quintero

Zelenski libra personalmente a sor Lucía uno de los reconocimientos más importantes de Ucrania

Zelenski libra personalmente a sor Lucía uno de los reconocimientos más importantes de Ucrania

Pasar tiempo en el autocar escolar perjudica a los estudiantes, según un estudio

Pasar tiempo en el autocar escolar perjudica a los estudiantes, según un estudio