Abusos sexuales
El jefe de los obispos defiende la "presunción de inocencia" ante el 'caso Zornoza'
Argüello evita citar al obispo de Cádiz, acusado de abusos sexuales, quien no ha acudido a la reunión que la Conferencia Episcopal celebra en Madrid
El Gobierno ultima la creación de un órgano mixto con la Iglesia para indemnizar a las víctimas de pederastia
El Periódico
El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha defendido este martes el "doble principio" de la "presunción de inocencia" y el derecho a "denunciar", en referencia al caso del obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, que está siendo investigado por el Vaticano por cometer presuntos abusos sexuales contra un menor en la década de los 90. Zornoza, al que Argüello no ha nombrado, no ha asistido a la sesión inaugural de la Asamblea Plenaria de la CEE, que reúne a los obispos esta semana en Madrid.
"Lo que hemos vivido en estas últimas semanas con la aparición de denuncias de casos de abusos aviva en nosotros el deseo de seguir impulsando todo esto desde el doble principio de la presunción de inocencia, que queremos respetar y que se respete para todos los ciudadanos, también para los miembros de la Iglesia. Y la libertad que también existe de denuncia ante las autoridades civiles o ante la Iglesia en el supuesto de que haya prescrito en ámbito civil", ha indicado Argüello, en un discurso en el que el contenido fundamental ha sido sobre el aborto.
La Asamblea de los obispos ha arrancado un día después de que la cúpula de la Conferencia Episcopal se reuniera este lunes con el Papa en Roma. Tras el encuentro, Argüello indicó que la renuncia de Zornoza podría ser aceptada "próximamente" por el Vaticano.
El plan de reparación
La importancia del 'caso Zornoza' radica en que se trata del primer obispo en afrontar una investigación por cometer abusos sexuales (aunque el prelado no ocupaba ese cargo cuando supuestamente ocurrieron los hechos en Madrid). Además, también es la primera vez que estalla un escándalo de este tipo que afecta a un obispo desde que León XIV es Papa.
En este contexto, la Asamblea Plenaria de la CEE va a estudiar esta semana el Plan de Reparación Integral para las víctimas de abusos sexuales (PRIVA), que puso en marcha el año pasado, al margen del Gobierno, que pretende crear un órgano mixto de compensación, arbitrado por el Defensor del Pueblo.
El aborto
En cualquier caso, el espinoso asunto de los abusos sexuales no ha sido el tema central del discurso del presidente de los obispos. Argüello ha centrado su intervención en cargar contra la "inhumanidad del aborto" y que se haya "normalizado" la "tragedia" de que en el mundo se practiquen 73 millones de interrupciones del embarazo al año, 100.000 de ellas en España.
El arzobispo de Valladolid ha denunciado además que la sociedad occidental "haya escondido completamente" la cuestión del aborto "bajo la alfombra" y ha indicado que se ha llegado a un punto "de extrema irracionalidad en materia de bioética al servicio de la biopolítica".
