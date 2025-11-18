Neus Catalanes presenta la nueva temporada de esquí

Las Neus Catalanes –Les Neiges Catalanes– que aglutinan las estaciones de la Alta Cerdanya y el Capcir han reunido a los medios de comunicación catalanes en Barcelona para presentar la temporada de invierno 2025-2026 y han detallado las novedades y objetivos de la campaña invernal. El acto ha puesto de relieve la proximidad entre Catalunya y este conjunto de estaciones de esquí alpino situadas en el corazón del Parque Natural Regional de los Pirineos Catalanes, a poca distancia de la frontera y muy cerca de Puigcerdà y Barcelona.

Las Neus Catalanes ofrecen más de 250 km de pistas de esquí alpino y disponen de un total de 100 remontes mecánicos y 1.250 cañones de nieve para garantizar la cobertura de las pistas. Además, los amantes del esquí nórdico pueden disfrutar de 160 km de recorridos específicos, con más de 340 monitores y 14 escuelas de esquí a disposición de los visitantes. Las estaciones también cuentan con más de 250 km de senderos para raquetas de nieve y más de 50 actividades après-esquí para completar la experiencia en la montaña.

A nivel digital, las redes sociales de las Neus Catalanes cuentan con más de 1.752 y 2.900 seguidores, manteniendo a los aficionados al día de las novedades y actividades.

Las estaciones de esquí alpino incluyen Font-Romeu/Pyrénées 2000, Les Angles, La Quillane, Trio Porté-Puymorens, Trio Cambre d'Aze y Trio Formiguères. Estas seis estaciones comparten un forfait único, que permite esquiar en todas ellas, descubrir un territorio variado y conocer las diferentes estaciones.

En cuanto a las cifras, la temporada pasada registró 997.654 días de esquí y una cifra de negocio de 27.628.560 €. Las estaciones de esquí nórdico de los Pirineos Catalanes incluyen el Domaine de la Calme, el Domaine de la Llose y el Domaine des Estanyols, ofreciendo una alternativa completa para los amantes de la nieve y del entorno natural.

Valérie Watine, responsable de prensa y relaciones públicas de Atout France España y Portugal, ha abierto la presentación reivindicando el liderazgo francés en el mapa mundial del esquí. Ha recordado que «Francia es el primer destino de esquí del mundo, con unas 350 estaciones repartidas por todos sus macizos –Alpes, Pirineos y otros macizos–» y ha señalado el crecimiento de nuevos hábitos de los clientes, como las reservas de última hora y el interés por actividades alternativas al esquí.

Watine también ha remarcado el aumento constante de la clientela internacional, y ha precisado que «el mercado español representa el 4,7 % de las pernoctaciones internacionales, situándolo como el sexto mercado emisor para la montaña en Francia».

Durante la presentación, Antonio Martín, director de la oficina de turismo de Les Angles, ha subrayado que las Neus Catalanes han agrupado siete estaciones de esquí y que «entre un 25 y un 30 % de nuestros esquiadores provienen de Catalunya, un mercado absolutamente clave para nosotros». También ha destacado la singularidad del territorio, ya que «la mayoría de estaciones se encuentran dentro del Parque Natural Regional de la Cerdanya y el Capcir, a solo 30 minutos de Puigcerdà y dos horas de Barcelona».

En cuanto a las cifras, Martín ha explicado que las Neus Catalanes han sumado 250 km de pistas esquiables, más de 100 remontes y una cobertura de nieve superior al 70 %, con dos escuelas de esquí y 240 monitores. También ha detallado que se han creado 250 km de itinerarios para senderismo y raquetas, con más de 50 actividades para todos los públicos.

Finalmente, ha recordado que la temporada pasada ha sido récord, con más de 33 millones de euros de facturación conjunta y más de un millón de días de esquí, y ha añadido que «por cada euro gastado por el esquiador en la estación, se generan 7 euros de retorno en comercios, restauración y alquiler de material dentro del territorio de las Neus Catalanes».