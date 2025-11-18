Miquel Roca i Junyent, premio Justicia de la Generalitat de Catalunya

El Govern ha declarado el 24 de noviembre como el Día de la Justicia para el año 2025, que se celebrará con un acto en el Palau de la Generalitat, presidido por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y acompañado por el consejero de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler.

Durante el acto, se entregarán los Premios Justicia, galardones otorgados con la finalidad de fomentar y reconocer las iniciativas, actuaciones, estudios y propuestas que supongan una mejora considerable del Derecho catalán y de la justicia en Catalunya, y es la distinción más alta que la Generalitat de Catalunya otorga en el ámbito jurídico.

Este año, estos premios han sido concedidos por el Govern de la Generalitat al abogado y expolítico catalán Miquel Roca i Junyent, por su trayectoria basada en la cultura del diálogo, la transacción y la búsqueda de consensos institucionales y a la Asociación de Profesionales de la Mediación de Conflictos de Catalunya, por su trayectoria, utilidad pública y defensa sostenida del diálogo como vía de resolución de conflictos.

Durante el acto conmemorativo del Día de la Justicia también se entregarán las medallas de honor y las menciones honoríficas a diversos colectivos profesionales, personalidades y entidades que han contribuido de manera significativa a la mejora de la Justicia en Catalunya.