Siete de cada diez menores de 10 años vulnerables sufren violencia

La fundación Anar, una de las entidades referentes en España en defensa de la infancia, ha presentado esta mañana el estudio del servicio telefónico y de chat de la familia y los centros escolares (600 50 51 52), elaborado a raíz de los casi 60.000 casos atendidos durante el periodo 2019-2024, un intervalo de tiempo en el que se ha registrado un incremento del 17% en el número de casos de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo que han recibido orientación psicológica, social o jurídica de Anar tras la llamada de auxilio de una persona adulta de su entorno.

De toda la infancia atendida, los menores de 10 años constituyen un grupo especialmente vulnerable. Los 20.320 niños y niñas de esta franja de edad ayudados por los técnicos de Anar constituyen un perfil marcado por una alta vulnerabilidad y la exposición a riesgos "graves y persistentes". La mayoría de los casos corresponden con niños varones de unos 6 años que crecen en familias monoparentales, principalmente con la madre. En cuanto a los motivos de las consultas, predomina la violencia contra el niño o la niña (70%), con especial presencia del maltrato físico y psicológico, abandono, agresión sexual y violencia de género. Otros problemas, menos frecuentes en este rango de edad, son la conflictividad familiar tras separaciones y divorcios y la pobreza.

“Los menores de 10 años son el grupo más vulnerable. Es importante reforzar la detección temprana, la respuesta multidisciplinar y el acceso a recursos terapéuticos y jurídicos, así como fortalecer los apoyos a familias monoparentales y los mecanismos de prevención de la violencia en la primera infancia”, ha subrayado Benjamín Ballesteros, director técnico de Anar.

Sin atención psicológica

Pese a la cronicidad y severidad de los problemas que sufren los niños y las niñas menores de 10 años -frecuencia diaria, duración superior al año y gravedad-, el 75% de ellos no cuenta con atención psicológica. "Llama la atención que el principal motivo de llamadas que recibimos directamente de los propios menores es la salud mental. Sin embargo, es un asunto que pasa más desapercibido en las peticiones de ayuda por parte de los adultos de su entorno. Se tiende a normalizar problemas en la infancia que requieren un apoyo psicológico especializado y que minimizaría las secuelas en etapas posteriores", ha subrayado Diana Díaz, directora de las líneas de ayuda Anar.

Respecto a las personas adultas que contactaron con las líneas de la fundación entre 2019 y 2024, el 78% fueron mujeres por temas relacionados con la violencia hacia un menor de edad (60%), especialmente en casos de maltrato físico o psicológico y de agresión sexual, así como por problemas de salud mental (19%), principalmente asociados a problemas de conducta. Mientras, los adultos varones consultan en mayor proporción por otro tipo de cuestiones, como problemas jurídicos y la desaparición de un niño, niña o adolescente. El 83% de los adultos que se ponen en contacto con Anar son familiares de los niños y las niñas, destacando principalmente las madres (57%), seguidas a cierta distancia por los padres (15%) y por otros familiares (11%). El informe revela un incremento significativo de las consultas realizadas por otros profesionales. Entre los problemas detectados en el entorno del niño o adolescente en riesgo destacan violencia de género (12%), ansiedad (11%), miedo (9%) y tristeza (9%).

Más de un año

La mayoría de los problemas por los que las personas adultas contactan con la fundación Anar presentan una frecuencia diaria (62,7%) y una duración superior a un año (60%). Más de seis de cada diez (67%) de las problemáticas muestran una gravedad alta y más de la mitad (53%), una urgencia alta.

"La implicación de los profesionales y de las personas adultas del entorno es fundamental para detectar situaciones de alto riesgo. Entre 2019 y 2024 tuvimos que realizar 16.865 intervenciones graves, junto a las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios sociales o los de protección a la infancia y la adolescencia", ha concluido Sonsoles Bartolomé, directora del departamento jurídico de las líneas de ayuda Anar.