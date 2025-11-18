eWoman: liderazgo sin etiquetas de género ni límites

El techo de cristal y los retos que deben afrontar las mujeres en el mundo laboral fueron algunos de los temas que abordaron diversas personalidades del mundo de la empresa y de la administración, reivindicando una nueva forma de dirigir basada en la empatía, la diversidad y la transformación social. La Casa SEAT se llenó este martes de historias de talento, superación y compromiso femenino en una nueva edición de eWoman Barcelona. Una jornada organizada por EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica que reivindica el papel de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad invitando a mirar más lejos y a romper los límites —a menudo invisibles— que aún frenan el acceso de las mujeres a los puestos de liderazgo.

La jornada arrancó con un primer diálogo que tuvo como protagonista a Laura Carnicero, vicepresidenta ejecutiva de Personas y Organización de SEAT, que conversó con Gemma Martínez, directora adjunta de El Periódico. Ingeniera industrial de formación, Carnicero es hoy una de las voces más influyentes en la gestión del talento y la diversidad dentro del sector de la automoción. “Soy ingeniera de corazón, pero también muy de personas”, admitió. “Siempre me ha apasionado entender cómo, entre todos, hacemos las cosas mejor.”

Esther Pujol, directora del Área de Desarrollo Social y Económico del AMB (izquierda) y Laura Carnicero, vicepresidenta ejecutiva de Personas y Organización de SEAT S.A (derecha) durante el evento. / Tsun Ho Arriagada

Tras 26 años en SEAT, Carnicero es la primera mujer que ha formado parte del comité ejecutivo de la compañía. Un hecho que, lejos de vivir como un obstáculo, interpreta como una responsabilidad. “Cuando, por fin, se lo propone a una mujer, no podemos limitarnos. No podíamos ponernos nosotras mismas el límite”, apuntó. Durante la conversación, defendió un ”liderazgo cercano, empático y colaborativo”. “Me gusta escuchar, entender, encontrar la mejor solución en equipo; mostrar vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino de confianza”, expuso la directiva de SEAT, e insistió en que el liderazgo “no tiene género”, aunque reconoció que “la diversidad enriquece cualquier comité de dirección”.

Preguntada por las dificultades de conciliación, Carnicero fue clara: “Se trata de organizarse, de saber priorizar. Se puede ser una madre estupenda y una líder al mismo tiempo. No tenemos que renunciar a nada”. También animó a las jóvenes profesionales a no caer en la autolimitación, puesto que “muchas veces, los stoppers nos los ponemos nosotras mismas”, opinó.

“No podemos limitarnos y ponernos nosotras mismas un techo" "Necesitamos liderazgos basados en la empatía, no en el autoritarismo del ‘ordeno y mando’"

Con un largo bagaje en el sector de la automoción y la ingeniería tradicionalmente muy masculinizado, Laura Carnicero rechazó las cuotas pero exhortó a la audiencia a buscar currículums de mujeres en cualquier proceso de selección. “El talento debe elegirse por mérito, no por género; no hay que elegir a una mujer por el hecho de serlo”, zanjó.

En un año en el que SEAT cumple 75 años, Carnicero hizo balance opinando que “el estilo de liderazgo ha cambiado mucho:tenemos unos valores muy claros que son inspirar y buscar el éxito como un equipo” y esta manera de actuar “mucho más humana, está más presente”, aclaró. “SEAT y CUPRA hemos evolucionado con la sociedad, yendo un pasito por delante y empujando también a la sociedad”, apuntó la directiva de la compañía automovilística.

Abriendo camino

El segundo diálogo reunió a Ester Pujol, directora del Área de Desarrollo Social y Económico del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), con Natàlia Ríos, responsable de Economía de El Periódico. Ante una sala repleta, Pujol —abogada, exalcaldesa y feminista declarada— desgranó con claridad las barreras estructurales que aún frenan la igualdad real y la urgencia de promover nuevos modelos de liderazgo. Pujol explicó que su compromiso feminista llegó tras una “toma de conciencia política” que la llevó a entender que “lo personal es político”.

Su trayectoria, tanto al frente del Ajuntament de Tiana como dentro de la administración metropolitana, le ha permitido observar de cerca los obstáculos persistentes. “La sociedad sigue asentada sobre valores patriarcales milenarios: ceder poder duele, y por eso todavía hay enormes resistencias”, reflexionó. “Hemos conquistado derechos, pero ejercer el poder en clave femenina sigue siendo difícil; no es lo mismo tener el poder que ejercerlo”, afirmó.

Pujol admitió que muchas mujeres que alcanzan puestos de decisión lo hacen “bajo los valores de la obediencia, la fidelidad e incluso la pobreza, entre otros”, herencia de una cultura patriarcal. “Nos cuesta pedir, ser asertivas o reclamar una subida salarial. A menudo sufrimos el síndrome de la impostora”, apuntó.

Defendió, en cambio, que las mujeres tienen una manera propia de ejercer la autoridad: “El género condiciona la mirada, la forma de trabajar e incluso la resistencia”, expuso, y añadió que “nos cansamos más porque las luchas son constantes, pero también tenemos una gran capacidad de autoconocimiento y de sororidad”.

Sesión de coaching grupal de CAMBYO. / Tsun Ho Arriagada

La directiva del AMB subrayó la importancia de las redes y las mentorías: “Cuando una mujer entra en un consejo de administración, multiplica por cuatro la presencia de otras mujeres; eso es lo que genera el cambio real”. Recordó, también, una anécdota de su paso por la alcaldía de Tiana: “Mis dos máximas colaboradoras eran mujeres. La imagen de tres mujeres al frente fue poderosa. Pero más importante que la foto fue otorgarles autoridad para decidir.”

Desde su actual cargo en el AMB, trabaja por consolidar esa mirada dentro y fuera de la institución. “Tenemos un plan de igualdad interno y hemos abierto una línea de actuación sobre liderazgo feminista, no femenino. El liderazgo feminista implica transformar, no solo ocupar cargos”, expuso.

Para cerrar, Pujol avanzó un nuevo proyecto colectivo: el Espai Feminista de Progrés, que se presentará en febrero en el Col·legi de Periodistes de Catalunya. “Somos doce mujeres fundadoras con trayectorias diversas y ahora estamos ampliando la red —desde Marina Subirats o Sara Berbel hasta juristasy expertas en salud— y reivindicamos una perspectiva de género transversal, desde la coeducación hasta la inteligencia artificial”, avanzó entusiasmada.

Con contundencia, concluyó: “No basta con tener una mujer CEO para decir que una empresa es feminista. Necesitamos liderazgos transformacionales, basados en la empatía, no en el típico autoritarismo del ‘ordeno y mando’. El reto no es llegar, sino transformar”.

La jornada mantuvo su tono inspirador con una sesión de coaching a cargo de Cambyo, con Usoa Arregui, Ignacio Alonso y Alfredo Julià. Tras una dinámica de grupo, concluyeron que “cuando vemos un resultado extraordinario, lo que no sabemos es que en la mayoría de los casos es fruto de mil errores previos”, con lo que animaron a los asistentes a analizar los fallos para aprender y mejorar en un futuro.