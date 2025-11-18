Catalunya dejará de hacer los exámenes de competencias básicas en todos los centros

El Departament d'Educació i FP modifica el esquema y el calendario de las pruebas de final de etapa (las llamadas competencias básicas, que se realizan en 6º de primaria y 4º de la ESO) y de diagnóstico (en 4º de primaria y 2º de ESO) que se hacían en todas las escuelas de Catalunya para evaluar el aprendizaje del alumnado. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicado este martes los criterios para la realización de estas pruebas.

Las pruebas de competencias básicas, que hasta ahora se hacían en todos los centros, pasarán a hacerse únicamente en una serie de centros seleccionados en base a "criterios de representatividad", según ha asegurado la conselleria en un comunicado. Este curso se realizarán solo en 4º de la ESO -los días 20 y 23 de mayo- porque el alumnado de 6º de primaria realizará unas pruebas de evaluación general del sistema que por primera vez realiza el Ministerio de Educación para toda España.

“Las pruebas permiten informar al sistema educativo, y por eso debemos seguir todos los estándares de diseño y de análisis de pruebas como las que realizan entidades internacionales. Informarán al sistema y serán comparables entre años con criterios científicos, y esto no lo teníamos”, ha destacado la directora de la Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación, Núria Planas. Los centros de la muestra se elegirán de forma aleatoria con estándares de representatividad, es decir, con criterios científicos basados en estratos de nivel de complejidad del centro, titularidad y tamaño.

Otras evaluaciones

Otras evaluaciones que se llevarán a cabo serán las pruebas de expresión oral, que no son objeto de cambio, entre el 19 de enero y el 20 de febrero en 6.º de primaria y 4.º de ESO. Continuarán siendo de carácter censal y con corrección interna.

Por otro lado, las evaluaciones generales del sistema son muestrales y de obligado cumplimiento en todo el Estado. Estas pruebas del Ministerio de Educación se realizarán este curso en 6.º de primaria y, en Catalunya, se alternarán con las pruebas de final de etapa de la siguiente manera:

Curso 2025-2026: Pruebas finales de etapa en 4.º de ESO y pruebas generales del sistema en 6.º de primaria.

Curso 2026-2027: Pruebas finales de etapa en 6.º de primaria y 4.º de ESO.

Curso 2027-2028: Pruebas finales de etapa en 6.º de primaria y pruebas generales del sistema en 4.º de ESO.

Y así sucesivamente.

Evaluaciones diagnósticas

Por lo que respecta a las evaluaciones diagnósticas, que realiza el alumnado de 4º de primaria y de 2º de ESO, estas las realizará todo el alumnado. Son pruebas que se realizan a mitad de etapa y, por lo tanto, permitirán al profesorado intervenir con el alumnado e introducir las medidas necesarias para que pueda mejorar.

El principal cambio en esta prueba será la evaluación, que pasará a ser externa —hasta ahora, las correcciones las realizaba el propio profesorado del centro—. Una corrección externa y automatizada permitirá liberar al profesorado de la carga que suponía corregir internamente estas pruebas.

Se evalúan los conocimientos en matemáticas, ciencias, catalán, castellano, aranés (en el Aran), inglés y francés/alemán (para los centros que cursan estas lenguas como primera lengua extranjera). Esta evaluación se llevará a cabo del 13 al 17 de abril.