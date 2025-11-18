Una mujer de Girona, recuperada de su adicción: "Por culpa del alcohol estuve a punto de perder la vida y a mis hijos"

Una mujer de las comarcas de Girona, que prefiere mantenerse en el anonimato, relata sin tapujos su lucha contra el alcohol en un vídeo difundido por el Instituto de Asistencia Sanitaria (IAS), con motivo del Día Mundial Sin Alcohol, para concienciar la población sobre el impacto social del alcoholismo.

"Mi relación con el alcohol empezó cuando yo tenía 14 años", explica la afectada. Recuerda que al principio "se convirtió en un tipo de diversión o un juego social aparentemente inofensivo". Pero detrás aquella apariencia se escondía un problema que iría creciendo. "Empieza con un consumo pero acaba con un abuso y lo estropea todo".

"No podía pasar un día sin beber"

Con el paso del tiempo, el alcohol dejó de ser un acompañante esporádico. "Realmente era una cosa que necesitaba, ya no podía pasar ningún día sin beber" confiesa. Hasta el punto que no sabía imaginar su vida sin la presencia de esta sustancia: "No recuerdo ningún momento de mi vida que no hubiera el alcohol".

Como consecuencia, constata una realidad dura. "Mi vida fue un infierno. Lo destruí todo y estuve a punto de perder la vida, la familia y mis hijos".

"Pierdes el trabajo y la familia"

La psicóloga clínica Carme Cunillera, que es coordinadora del Centro de Atención y Seguimiento de las Drogodependencias (CASO) de la Garrotxa, confirma que este patrón es frecuente. "El alcohol sigue siendo la primera causa de demanda de tratamiento en los casos", explica. Según afirma, se puede decir que una persona tiene problemas cuando la sustancia acaba teniendo más importancia en la vida de los afectados que no otros aspectos, como por ejemplo el hecho "de estar perdiendo una familia, no cuidar los hijos o tener problemas en el trabajo porque lunes por la mañana no vas".

El punto clave, alerta, es cuando se prioriza el consumo por encima de todo el que rodea a la persona: "Cuando una persona acaba dando más importancia a querer beber que todo esto que lo rodea es cuando podemos decir que tenemos que buscar ayuda".

La testigo lo confirma con su propia experiencia: "Hay momentos que ves que pierdes el trabajo y la familia". Añade que la adicción le había distorsionado tanto el criterio que incluso se creía capaz de conducir bebida sin consecuencias. "Recuerdo perfectamente las palabras de un Mosso d'Esquadra: me dijo que si uno de mis hijos hubiera ido a detrás, ya no estaría aquí".

Salir del papel de víctima

La recuperación de la afectada empezó cuando decidió ingresar en una comunidad terapéutica. "Pasé nueve meses en una comunidad terapéutica sin tener ningún contacto con el exterior", recuerda. Fue un periodo intenso de introspección y aprendizaje personal. "Aprendí a estar conmigo misma y a conocerme mucho mejor, además de ir creciente como persona y convertirme en mi mejor versión".

Ahora, mirando atrás, tiene claro que superar aquella etapa oscura la ha convertido en otro tipo de persona. Y por eso envía un mensaje a quien se pueda encontrar en una situación parecida. "Es necesario que salgamos del papel de víctimas y de culpar los otros. Yo sinceramente los diría: ‘Toma el control de tu vida sin miedo. No tengas miedo a equivocarte porque cada problema que tengas te acerca a tu mejor versión".