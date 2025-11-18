Carreras de coches ilegales sin carnet ni ITV: ponen 38 denuncias en el Bages

Concentraciones de coches para hacer carreras ilegales en Avinyó y Talamanca (Bages) a pesar de no tener carnet de conducir, no haber pasado la ITV o circular con los neumáticos en mal estado. Ante estos delitos, los Mossos d'Esquadra interpusieron hasta 38 denuncias administrativas de tráfico durante el pasado fin de semana. En el caso de Avinyó, los agentes se desplazaron a la zona del polígono al tener conocimiento de que allí se suelen hacer carreras, pero en el de Talamanca, descubrieron la concentración después de recibir un aviso de un accidente de tráfico entre dos turismos que formaban parte del encuentro clandestino.

La madrugada del 15 de noviembre los mossos tuvieron conocimiento de la existencia de una concentración de vehículos en el polígono de Avinyó, donde sospechaban que se estaban realizando conducciones temerarias. Agentes de tráfico y de seguridad ciudadana se dirigieron hasta el lugar y se encontraron con un montón de participantes que conducían sin carnet, seguro, ITV, con los neumáticos en mal estado y otras condiciones técnicas. En total, interpusieron 26 denuncias. Además, encontraron y denunciaron a un conductor por tenencia de sustancias estupefacientes.

Al día siguiente, los mossos recibieron el aviso de un accidente de tráfico entre dos turismos en la BV-1221, en el punto kilométrico 30,4, en el municipio de Talamanca. Una vez en el lugar, los agentes observaron que en la zona había una concentración de vehículos y que los dos turismos accidentados, sin heridos, formaban parte del encuentro. Finalmente, los mossos interpusieron 12 denuncias por diversas infracciones administrativas contra la seguridad vial.

En este sentido, los Mossos recuerdan que este tipo de encuentros en los que los conductores circulan de manera temeraria haciendo trompos y conducciones arriesgadas están prohibidos y suponen un grave riesgo para la seguridad vial. Además ponen en peligro la integridad de las personas que las están viendo a pie de calle y también de los mismos conductores.