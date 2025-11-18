Valorado en 400 euros
Correos ya está enviando el Bono Cultural Joven 2025 del Ministerio de Cultura
Correos está enviando las tarjetas prepago, en formato virtual o físico, con 400 euros de saldo para productos culturales
En su cuarta edición, el Bono Cultural ha recibido más de 366.000 solicitudes
Los beneficiarios dispondrán de un año para hacer uso de su tarjeta Correos Prepago
Dos de cada tres jóvenes que cumplen 18 este año han pedido el Bono Cultural
Martí Sosa
Correos ha comenzado a enviar el Bono Cultural Joven 2025 concedido por el Ministerio de Cultura. El bono consiste de una ayuda de 400 euros destinados al consumo exclusivo de productos y servicios culturales por parte de los jóvenes. Tras la publicación de la resoluciones de concesión por parte del Ministerio, Correo enviará a cada uno de los beneficiarios —en formato virtual o físico— una de sus tarjetas Correos Prepago, que tendrán una validez de un año desde la adjudicación de la ayuda. La cuarta edición del Bono Cultural Joven ha recibido un total de 366.443 solicitudes de los jóvenes que cumplen 18 años en 2025. Dos de cada tres jóvenes nacidos en el año 2007 han realizado la solicitud de la ayuda.
Aquellos jóvenes que hayan optado por el uso virtual de su Bono, recibirán un correo electrónico con un enlace para descargar la aplicación Correos Prepago. Desde allí, podrán activar su tarjeta, consultar sus saldos y movimientos y vincularla a las plataformas de Apple Pay, Google Pay o Samsung Wallet. En caso de haber optado por recibir la tarjeta física, el beneficiario la recibirá en su domicilio directamente. El Bono podrá utilizarse en los más de 3.800 comercios y entidades que se han adherido al programa del Ministerio.
Consumo diversificado
El diseño del Bono Cultural Joven —con el objetivo de diversificar el gasto— se divide en tres categorías: 200 euros para artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales (teatro, ópera, cine, danza, museos, etc.); 100 euros para productos culturales en soporte físico (por ejemplo, libros, prensa o discos); y 100 euros para productos digitales o en línea (por ejemplo, suscripciones a plataformas, prensa digital, podcasts, o videojuegos en línea).
El Bono Cultural Joven del Ministerio de Cultura nace con el doble objetivo de dar un respaldo económico adicional al sector cultural y facilitar a la población joven el acceso y el disfrute de todas las formas de cultura, contribuyendo a su fidelización como consumidores culturales de cara al futuro. Los Presupuestos Generales del Estado han destinado 170 millones de euros a esta ayuda, facilitando la accesibilidad universal y diversificada a la cultura.
Suscríbete para seguir leyendo
- Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
- Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
- Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
- Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco
- En el pueblo manchego que se niega a cambiar su nombre franquista: 'Aquí a la gente le dio trabajo y casa
- Varias comarcas catalanas bajo aviso meteorológico ante la previsión de lluvias intensas para la próxima madrugada
- Un nuevo control de camiones en la AP-7 acaba con 33 denuncias, la mayoría por exceso de velocidad
- Catalunya ya no bebe agua residual tratada y restringe su uso a la agricultura y el caudal ecológico