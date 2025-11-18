Correos ya está enviando el Bono Cultural Joven 2025 del Ministerio de Cultura

Correos ha comenzado a enviar el Bono Cultural Joven 2025 concedido por el Ministerio de Cultura. El bono consiste de una ayuda de 400 euros destinados al consumo exclusivo de productos y servicios culturales por parte de los jóvenes. Tras la publicación de la resoluciones de concesión por parte del Ministerio, Correo enviará a cada uno de los beneficiarios —en formato virtual o físico— una de sus tarjetas Correos Prepago, que tendrán una validez de un año desde la adjudicación de la ayuda. La cuarta edición del Bono Cultural Joven ha recibido un total de 366.443 solicitudes de los jóvenes que cumplen 18 años en 2025. Dos de cada tres jóvenes nacidos en el año 2007 han realizado la solicitud de la ayuda.

Aquellos jóvenes que hayan optado por el uso virtual de su Bono, recibirán un correo electrónico con un enlace para descargar la aplicación Correos Prepago. Desde allí, podrán activar su tarjeta, consultar sus saldos y movimientos y vincularla a las plataformas de Apple Pay, Google Pay o Samsung Wallet. En caso de haber optado por recibir la tarjeta física, el beneficiario la recibirá en su domicilio directamente. El Bono podrá utilizarse en los más de 3.800 comercios y entidades que se han adherido al programa del Ministerio.

Consumo diversificado

El diseño del Bono Cultural Joven —con el objetivo de diversificar el gasto— se divide en tres categorías: 200 euros para artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales (teatro, ópera, cine, danza, museos, etc.); 100 euros para productos culturales en soporte físico (por ejemplo, libros, prensa o discos); y 100 euros para productos digitales o en línea (por ejemplo, suscripciones a plataformas, prensa digital, podcasts, o videojuegos en línea).

El Bono Cultural Joven del Ministerio de Cultura nace con el doble objetivo de dar un respaldo económico adicional al sector cultural y facilitar a la población joven el acceso y el disfrute de todas las formas de cultura, contribuyendo a su fidelización como consumidores culturales de cara al futuro. Los Presupuestos Generales del Estado han destinado 170 millones de euros a esta ayuda, facilitando la accesibilidad universal y diversificada a la cultura.