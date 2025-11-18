El Govern adquiere 17 embarcaciones y una moto de agua para mejorar la respuesta de los Bomberos en rescates acuáticos

El Govern destinará 1,4 millones de euros a adquirir 17 embarcaciones de diferente tipología y una moto de agua para los Bombers de la Generalitat. Estos elementos están previstos en el Pla Estratègic de Bombers 2030 y permitirán ampliar la capacidad operativa del cuerpo en rescates y salvamentos acuáticos, tanto en mar abierto como en aguas interiores, complementando la labor de los submarinistas del Grup d'Actuacions Especials (GRAE). La medida supone un paso adelante en el proceso de adaptación de los Bomberos a la emergencia climática global caracterizada por episodios de riadas y lluvias torrenciales. Las embarcaciones se repartirán entre diferentes parques de bomberos y en la unidad subacuática del GRAE.

En concreto, hay diez embarcaciones semirrígidas de 5,35 metros de eslora y 2,25 metros de manga, con motor fueraborda de 90 CV, capaces de alcanzar una velocidad máxima de 30 nudos y con capacidad para doce personas (entre dos y tres bomberos de tripulación).

Se distribuirán en varios parques de bomberos de municipios costeros y se destinarán dos más a la base del GRAE Subacuático de Cerdanyola del Vallès.

Las otras siete embarcaciones, destinadas a servicios en aguas interiores, serán neumáticas, de 3,95 metros de eslora y 1,70 metros de manga, con motor fueraborda con timón de caña de 30 CV y capacidad para siete personas (con tripulación de dos bomberos).

Estas estarán operativas en varios parques del interior y también se destinarán dos al GRAE Subacuático. Estos vehículos se sumarán a las cuatro embarcaciones de las que ya dispone el cuerpo, ubicadas en los parques de Amposta, Tortosa, Móra d’Ebre y Ascó.

En cuanto a la moto de agua, será apta para navegar tanto en el mar como en aguas interiores, con máxima resistencia y fiabilidad para trabajar en condiciones adversas. Con 3,70 metros de longitud, 1,23 metros de anchura y 1,35 metros de altura, tendrá capacidad para tres personas y una carga máxima de 270 kilos. Se ubicará en la base del GRAE Subacuático de Cerdanyola del Vallès.

La nueva flota se sumará a las dos embarcaciones tipo B para rescates y salvamentos marítimos, aptas para navegar en condiciones extremas, que se estrenarán y estarán operativas antes de finales de año en los puertos de Palamós y Torredembarra.

Este despliegue de la flota acuática de los Bomberos se llevará a cabo en paralelo a un intenso trabajo de cooperación y coordinación con Salvamento Marítimo y las corporaciones locales, responsables de la vigilancia y el socorrismo en las playas durante la temporada de baño. Este responde al aumento significativo de actuaciones de salvamento y rescate acuático que han experimentado en los últimos años los Bomberos, especialmente en el litoral marítimo.

Más formación y preparación ante lluvias torrenciales

El despliegue implicará un programa de formación y mantenimiento muy específico para el personal del cuerpo de acuerdo con parámetros internacionales de capacitación técnica.

Además, los Bomberos están trabajando en diversas medidas para reforzar la vigilancia y la respuesta operativa ante episodios de lluvias torrenciales, con más formación en rescates acuáticos, la ampliación de las dotaciones humanas y del material de rescate en los parques, y la creación de una guardia de apoyo que tendrá por función hacer seguimiento de las predicciones meteorológicas y la evolución de las riadas.