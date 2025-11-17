Cuidar la lengua
El TERMCAT y Salut impulsan una campaña para reforzar el uso del catalán en los centros sanitarios
Se podrán ver pósteres y vídeos con conceptos básicos sobre el cuerpo humano, material y equipamiento sanitario
El TERMCAT y el Departament de Salut han presentado una iniciativa conjunta para favorecer el uso del catalán en entornos sanitarios. Esta se concreta en la difusión en los centros sanitarios de tres carteles y vídeos que recogen los términos básicos que pueden ser de uso más habitual en estos espacios. En concreto, presentan términos en catalán sobre el cuerpo humano, sobre material sanitario y sobre equipamiento sanitario. Los carteles se ubicarán en los centros sanitarios y los vídeos podrán verse en las pantallas de las salas de espera. El objetivo es facilitar el uso del catalán tanto entre los nuevos profesionales que se incorporan al sistema, como entre los usuarios que no lo tienen como lengua habitual. La previsión es ampliar la campaña con más áreas de terminología de salud.
En el póster sobre el cuerpo humano constan los términos en catalán de las partes del cuerpo, mientras que en el de material sanitario aparecen las denominaciones de los principales elementos fungibles que se pueden encontrar en una consulta, como abaixallengües (espátula), escovilló (hisopo), llanceta (lanceta), sèrum o xeringa. En el de equipamiento sanitario aparecen palabras como glucòmetres, llitera, pulsioxímetre, tensímetre o termòmetre.
La terminología de los carteles se puede consultar ampliada en forma de fichas terminológicas en el diccionario en línea 'Terminologia de salut bàsica'. Cada entrada de este diccionario incluye una o más denominaciones catalanas, equivalentes en castellano, francés e inglés, una definición, y, si procede, notas explicativas que proporcionan más información sobre el término.
