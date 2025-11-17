¿Qué debe tener el kit de autoprotección recomendado por el Govern a los catalanes?

La Generalitat quiere que la ciudadanía pase de ser "pasiva" en las emergencias a "activa". Por eso, fomenta la autoprotección no únicamente cuando pase una situación de riesgo, como una inundación, un incendio, un confinamiento por epidemia o falta de suministros básicos como el apagón del pasado abril. También quiere que la población empiece ya a ser proactiva teniendo un kit de supervivencia en casa que permita afrontar un máximo de 72 horas críticas en situación de emergencia.

Se trata de acumular preventivamente elementos básicos que luego pueden ayudarnos a sobrellevar las circunstancias de cada urgencia, ya que Protección Civil considera que ello ayudará a paliar la sensación de "estrés e indefensión" ante el riesgo que suele tener la población.

Por eso en el kit de emergencia no puede faltar:

Documentación personal de todos los miembros de la familia y del domicilio. Se recomienda ponerlos en una bolsa cerrada para evitar que el agua la dañe en caso de inundación. Estos documentos permiten la identificación.

Dinero en efectivo. El Banco Central Europeo considera que cada persona debería disponer en su casa entre 70€ y 100€ para hacer frente, por ejemplo, a interrupciones en el servicio de pago electrónico, como ocurrió con el apagón de abril pasado.

Medicinas que se deben tomar de forma habitual en el caso de tratamientos de larga duración y un botiquín con material sanitario básico, como vendas, tiritas, yodo o pastillas contra el dolor.

Linterna y radio a pilas, además de un repuesto. Servirán por si fallan las telecomunicaciones como ocurrió durante el apagón en el que volvieron a ser fundamentales las radios analógicas.

Agua, un mínimo de 1,5 litros por persona y día y alimentos en conservas de larga caducidad. Si se tratase de un confinamiento deberían tenerse muchas latas en la despensa.

Un teléfono móvil cargado de batería para comunicarnos y alguna batería externa.

cargado de batería para comunicarnos y alguna batería externa. Adaptar el kit a las personas de la familia y tener pañales para niños pequeños o muletas para personas mayores que se desplazan con dificultad.

En caso de evacuación, ropa de recambio y productos de higiene personal

En caso de tener mascota, su documentación, comida, medicación si toma y un elemento de transporte.

Kit de supervivencia presentado por Interior / Zowy Voeten

Este kit de emergencias debería permitir la supervivencia un máximo de 72 horas, según las directrices de la Unión Europea para prevenir amenazas y crisis emergentes derivadas del cambio climático y la dependencia tecnológica.

Protecció Civil considera que tener en casa este material preventivamente es "una herramienta básica" que se difunde "desde hace años en el marco de la cultura de la autoprotección y para que la ciudadanía sepa de qué debe disponer en caso de que se les evacue o confine". Además, recomiendan tener la mochila cerca de la puerta de acceso a la vivienda y que toda la familia sepa dónde está.