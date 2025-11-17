Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas

Con el objetivo de fomentar la cultura de la autoprotección y la prevención, el Departament d'Interior y Seguretat Pública de la Generalitat ha presentado una campaña de Protección Civil para que toda la ciudadanía tenga en sus domicilios un kit de emergencias ante un confinamiento, un fallo en los servicios básicos, como electricidad, telecomunicaciones o gas, o ante una eventual evacuación.

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha presentado este lunes esta campaña que "plantea en positivo el reto de autoprotegernos" y prepara a la población para prevenir una situación de riesgo o emergencia, ya sea oleadas de calor, incendios, fuertes lluvias e inundaciones, cambios meteorológicos, apagones u otros fallos en suministros básicos, confinamientos o evacuaciones.

La mochila debe tener documentación, un botiquín, alimentos y agua, dinero en efectivo y una radio con pilas

Parlon también ha remarcado que la campaña insta a la ciudadanía a preparar una mochila con elementos básicos en materia de salud, alimentos, comunicación o documentación que debe servirnos para 72 horas, el tiempo que marca la Unión Europea para afrontar las situaciones de emergencia.

Desde Protección Civil se señala que la mayoría de situaciones de emergencia se solucionan en 24 horas, pero que se debe pensar a largo plazo y por eso la Unión Europea establece estos tres días.

Los principales elementos que debe contener el equipo de supervivencia son documentación personal y del domicilio (preservado para evitar que se dañe), dinero en efectivo, medicinas que deben tomarse de forma habitual y un pequeño botiquín, linterna, radio con pilas, agua, alimentos de larga caducidad (como envasados) y objetos que requieren personas con necesidades especiales como pañales, andadores o muletas. En caso de evacuación también se puede poner ropa de recambio e higiene personal.

También se debe pensar en un kit para mascotas con documentación del animal, medicación, comida y elemento de transporte.

Protección Civil recomienda que este kit de emergencias se guarde en una mochila y que esta esté de forma permanente cerca de la puerta de acceso al domicilio. Además, todos los miembros de la familia deben saber que está ahí.

Conciencia y prevención

Parlon ha destacado que los servicios de emergencias deben poner al ciudadano en el centro con "esta línea de autoprotección" y que las personas deben dejar de estar "pasivas" ante los riesgos para prevenirlos. Además, ha remarcado que en la creación del kit hay un proceso de formación para concienciar en la necesidad de tener estos elementos de protección y ha recordado que en los últimos meses Catalunya ha vivido episodios de crisis que han requerido de preparación, como el confinamiento o la falta de electricidad de abril pasado.

Protección Civil también ha remarcado que las crisis climáticas y la dependencia tecnológica provocan una sensación de vulnerabilidad en la ciudadanía y por eso es necesario tomar conciencia de pautas de prevención para minimizar los riesgos. En este sentido señalan que Catalunya vive los riesgos de incendios, que casi siempre implican confinamiento de horas y días con fallos en los servicios junto con la posibilidad de ser evacuados, además de "lluvias con más poder destructivo" e inundaciones como las ocurridas en septiembre y octubre en Terres de l'Ebre.

El apagón, "un antes y un después"

Para Protección Civil, el apagón del pasado abril marcó "un antes y un después" en la conciencia de la dependencia energética y tecnológica. "Teníamos las radios a pilas olvidadas y a partir del apagón de hace unos meses han vuelto a venderse en tiendas", ha señalado la consellera.

Precisamente ese día quedó de manifiesto que gran parte de la población no disponía de dinero en efectivo, no se podía pagar de forma electrónica, ni sacar billetes, no había iluminación en casa si no se disponía de velas o linternas, no había radios para recibir información ni tampoco una reserva mínima de comida y agua.

Por eso tanto la Unión Europea, como el Estado o la Generalitat han instado a la población a ser consciente de estos riesgos y tomar medidas para prevenirlos. Una de ellas es tener este kit de emergencias en casa, con elementos que permitan la supervivencia durante días junto con las recomendaciones para la autoprotección en momentos de máximo riesgo.

La campaña consiste en un vídeo didáctico, que se grabó el mismo día del apagón, que explica la necesidad de tener en casa este kit de emergencias y para qué casos es útil. Se difundirá por redes sociales, además de disponer también de anuncios en prensa escrita y digital y cartelera en la calle y paradas de bus.

Los objetivos de la campaña que empezará a partir de esta semana son concienciar a la población sobre los nuevos riesgos (emergencia climática y dependencia tecnológica), fomentar la cultura de la autoprotección situando al ciudadano como prescriptor de este material de ayuda para él y sus familiares o gente cercana, incorporar los consejos de prevención ante estas situaciones y que todo el mundo se dote de un kit de emergencias.