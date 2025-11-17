El 23% de la población catalana no puede cubrir el coste de la crianza, valorado en 938 euros al mes por hijo

Las violencias contra la infancia en Catalunya han aumentado, especialmente las violencias sexuales. Entre el 2016 y el 2022, las denuncias por violencia sexual han crecido un 56%, pasado de 947 a 1.477 casos. La edad media en la que empiezan los abusos son los 11 años, y solo un 15% de los abusos llegan a denunciarse. Un incremento que se explica por una mayor sensibilización social, por la aplicación más eficaz de los protocolos y por la ampliación de los mecanismos de detección y denuncian. Esta es una de las crudas realidades sobre las que pone el foco el Informe sobre el estado de los derechos de la infancia y adolescencia en Catalunya 2025 presentado este lunes en Barcelona por la Plataforma d'Infància de Catalunya (PINCat). Informe que señala también que en Catalunya el 23% de la población no puede cubrir los costes de la crianza, estimado en 938 euros al mes por hijo (para sorpresa de nadie, el factor que más asfixia a las familias es el precio de la vivienda, que ha crecido en un 145% entre el 2018 y el 2024).

"Este informe nos ofrece una fotografía rigurosa y preocupante de la realidad de la infancia en Catalunya", resume Judith Calabria, coordinadora de proyectos e incidencia de la PINCat, plataforma que tiene claro el mensaje que quiere transmitir: "La pobreza infantil empeora y es el principal freno en la garantía de los derechos de la infancia". En ese sentido, reclaman al Govern un despliegue efectivo de la Estrategia Catalana contra la pobreza infantil, con acciones concretas, indicadores, recursos y plazos; el impulso de un equipo de trabajo con capacidad real de ejecución y un aumento sustancial de la inversión en protección social para acercarse a la media europea.

La pobreza se trasmite de generación en generación: 8 de cada 10 niños en situación de vulnerabilidad serán adultos pobres

José Antonio Ruiz, coordinador de la PINCAt recuerda una cifra hiriente: casi el 35% de niños y adolescentes en Catalunya viven en riesgo de exclusión social, lo que supone 75.000 más que hace ocho años. Y recuerda que la pobreza se trasmite de generación en generación: 8 de cada 10 niños en situación de vulnerabilidad serán adultos pobres.

Crece la violencia

Volviendo a la violencia sexual, el informe relata que la OMS estima que uno de cada cinco niños están condenados a sufrir algún tipo de abuso sexual antes de los 17 años. Según los análisis de sentencias sobre abusos sexuales del periodo 2021-2022 llevada a cabo por Save the Children -entidad que forma parte de la PINCat- el 50,8% de los abusos tiene lugar entre los 10 y los 14 años. El 96% de los agresores no tienen registros anteriores por violencia sexual (y en casi un 4% de los casos la víctima tenía algún tipo de discapacidad). El 82% de las víctimas son niñas, en un 64% de los casos el agresor mantenía algún vínculo con la víctima, y en un 32,5% los hechos tuvieron lugar en el domicilio familiar.

El informe recoge también que un 75,4% del alumnado de secundaria considera que la gente de su edad sufre agresiones sexuales y el 35,4% del alumnado afirma haber sufrido algún tipo de violencia machista.

En cuanto a la violencia machista, la radiografía apunta que las víctimas por violencia machista entre los 0 y los 17 años han crecido un 32% entre el 2020 y el 2024, pasando de 1.686 casos en 2020 a 2.229 en 2024. Y un dato más: el número de niños y niñas que se han quedado huérfanos por violencia machista es de casi un centenar en la última década según datos del Departament d'Igualtat i Feminisme.

En cuanto a la violencia escolar, el informe apunta que un 64% del alumnado afirma haber sido víctima de algún tipo de agresión. Los principales motivos son el aspecto físico, la orientación sexual, el género y la manera de vestir. El 42% de los jóvenes catalanes aseguran haber sufrido alguna forma de ciberacoso a lo largo de su infancia.

Salud mental

Otro de los puntos en los que pone el foco la radiografía sobre el estado de la infancia en Catalunya es la salud mental. La OMS estima que uno de cada siete jóvenes de entre 10 y 19 años sufre un trastorno mental. Según los datos del nuevo informe de la PINCat, los niños y adolescentes que crecen en familias con bajos ingresos tienen un 13,5% de probabilidad de sufrir problemas de salud mental, mientras esta cifra baja hasta el 6% entre aquellas familias con mejor situación socioeconómica.

"Pese a esa realidad, el sistema público solo atiende a un 5% de la población infantil y juvenil, evidenciando la falta de cobertura y la infrafinanciación de los servicios de salud mental para este colectivo", zanjan desde la plataforma.