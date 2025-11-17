Las personas con discapacidad en Catalunya ya pueden descargar su certificado por Internet

Las personas que residen en Catalunya y tienen reconocida una discapacidad ya pueden descargarse el certificado acreditativo directamente de Internet. De este modo, se evita la necesidad de hacer ningún trámite ni ir a ninguna oficina de atención a la ciudadanía. Para hacerlo, solo tienen que acceder al área privada e identificarse con el idCAT Mòbil u otro certificado digital.

Esta mejora beneficiará a más de 700.000 personas. La petición de este justificante es uno de los trámites más solicitados a la Generalitat, y por eso el Govern lo ha incluido en su plan de mejora de la atención ciudadana.

Para obtener el certificado acreditativo de discapacidad a través de la web los usuarios deben acceder al área privada del portal web de la Generalitat, navegar hacia 'Dades i documents' y pulsando en los enlaces de 'Les meves dades', 'Serveis socials' y 'Grau de discapacitat', donde se encuentra la nueva herramienta para descargar el certificado.

Esta novedad se enmarca dentro del plan de la Generalitat de Catalunya para agilizar los trámites administrativos y acercar los servicios digitales a la ciudadanía bajo los principios de la accesibilidad, eficacia y eficiencia. Este plan de transformacion afecta a más de 170 trámites y servicios y está previsto que concluya en junio de 2026.