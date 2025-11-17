Más de 700.000 beneficiarios
Las personas con discapacidad en Catalunya ya pueden descargar su certificado por Internet
La petición de este justificante es uno de los trámites más solicitados a la Generalitat
Las vulneraciones de derechos de personas con discapacidad aumentan un 53% en Catalunya
Las personas que residen en Catalunya y tienen reconocida una discapacidad ya pueden descargarse el certificado acreditativo directamente de Internet. De este modo, se evita la necesidad de hacer ningún trámite ni ir a ninguna oficina de atención a la ciudadanía. Para hacerlo, solo tienen que acceder al área privada e identificarse con el idCAT Mòbil u otro certificado digital.
Esta mejora beneficiará a más de 700.000 personas. La petición de este justificante es uno de los trámites más solicitados a la Generalitat, y por eso el Govern lo ha incluido en su plan de mejora de la atención ciudadana.
Para obtener el certificado acreditativo de discapacidad a través de la web los usuarios deben acceder al área privada del portal web de la Generalitat, navegar hacia 'Dades i documents' y pulsando en los enlaces de 'Les meves dades', 'Serveis socials' y 'Grau de discapacitat', donde se encuentra la nueva herramienta para descargar el certificado.
Esta novedad se enmarca dentro del plan de la Generalitat de Catalunya para agilizar los trámites administrativos y acercar los servicios digitales a la ciudadanía bajo los principios de la accesibilidad, eficacia y eficiencia. Este plan de transformacion afecta a más de 170 trámites y servicios y está previsto que concluya en junio de 2026.
- Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
- Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
- Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco
- En el pueblo manchego que se niega a cambiar su nombre franquista: 'Aquí a la gente le dio trabajo y casa
- Varias comarcas catalanas bajo aviso meteorológico ante la previsión de lluvias intensas para la próxima madrugada
- Un nuevo control de camiones en la AP-7 acaba con 33 denuncias, la mayoría por exceso de velocidad
- Renfe pone hoy a la venta billetes Avlo a un precio de 7 euros para viajar entre Madrid, Sevilla y Málaga
- Montserrat Fontané, Catalana de l'Any 2025: Toda una vida al mando de los fogones de Can Roca