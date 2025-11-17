Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 700.000 beneficiarios

Las personas con discapacidad en Catalunya ya pueden descargar su certificado por Internet

La petición de este justificante es uno de los trámites más solicitados a la Generalitat

Las vulneraciones de derechos de personas con discapacidad aumentan un 53% en Catalunya

Imagen ilustrativa de personas con discapacidad.

Imagen ilustrativa de personas con discapacidad. / EPC

Las personas que residen en Catalunya y tienen reconocida una discapacidad ya pueden descargarse el certificado acreditativo directamente de Internet. De este modo, se evita la necesidad de hacer ningún trámite ni ir a ninguna oficina de atención a la ciudadanía. Para hacerlo, solo tienen que acceder al área privada e identificarse con el idCAT Mòbil u otro certificado digital.

Esta mejora beneficiará a más de 700.000 personas. La petición de este justificante es uno de los trámites más solicitados a la Generalitat, y por eso el Govern lo ha incluido en su plan de mejora de la atención ciudadana.

Para obtener el certificado acreditativo de discapacidad a través de la web los usuarios deben acceder al área privada del portal web de la Generalitat, navegar hacia 'Dades i documents' y pulsando en los enlaces de 'Les meves dades', 'Serveis socials' y 'Grau de discapacitat', donde se encuentra la nueva herramienta para descargar el certificado.

Esta novedad se enmarca dentro del plan de la Generalitat de Catalunya para agilizar los trámites administrativos y acercar los servicios digitales a la ciudadanía bajo los principios de la accesibilidad, eficacia y eficiencia. Este plan de transformacion afecta a más de 170 trámites y servicios y está previsto que concluya en junio de 2026.

