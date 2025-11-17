Un vehículo lo esperaba
Los Mossos buscan a un preso que ha huido de Quatre Camins antes de una salida programada
Un vehículo esperaba en la puerta al hombre, condenado por robos violentos
Es la segunda fuga de una cárcel catalana en apenas cinco días
Un preso de Puig de les Basses se fuga de los Mossos tras salir del hospital de Figueres
Los Mossos d'Esquadra buscan desde este lunes por la mañana a un preso del centro de Quatre Camins (La Roca del Vallès) que ha huido cuando tenía que realizar una salida programada, según ha avanzado 'elcaso.cat' y ha confirmado la agencia ACN. El hombre, según el digital, debía participar, junto con dos educadoras más y otros internos, en una visita a Granollers.
Un vehículo lo esperaba fuera del centro alrededor de las nueve y cuarto de la mañana. El hombre ha logrado entrar en el vehículo y ha escapado.
Según ha podido saber este diario, el hombre salía de visita programada, ha dicho que se encontraba mal, que quería tomar el aire y se ha bajado del vehículo que le debía trasladar y se ha subido a otro coche que le estaba esperando. Todo ello ha pasado a la entrada del centro penitenciario.
El recluso es un español de 41 años, que ha estado en prisión en varias ocasiones desde 2004 por diversos delitos, la mayoría por hurtos, robos violentos y sustracciones de vehículos.
Es la segunda fuga de presos de cárceles catalanas en apenas unos días. El pasado jueves, un preso de la cárcel Puig de les Basses (Girona ) se fugó mientras salía de una visita al hospital de Figueres.
