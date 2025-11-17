Girona encabeza la tasa de delitos de tráfico en el Estado

Los Mossos d'Esquadra y las policías locales de las comarcas gerundenses se encuentran cada vez con más infracciones de tráfico y con conductores que circulan bajo los efectos de alguna sustancia. Esto puede traducirse en denuncias administrativas, pero a menudo también tiene consecuencias penales para los conductores.

Durante el 2024, se registraron 1.969 casos de delitos de tráfico en la provincia de Girona, una cifra histórica que supone un incremento del 14,21% respecto al 2023 (1.724 casos).

Los delitos contra la seguridad vial hacen referencia a aquellas conductas cometidas, en la mayoría de los casos, durante la conducción de vehículos y que suponen un peligro para la seguridad en las carreteras o para la integridad física de los demás usuarios. Entre los más habituales están la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, el exceso de velocidad, la conducción temeraria, conducir sin el permiso correspondiente o huir del lugar de un accidente. También se considera delito provocar un riesgo grave para la circulación, aunque no se haya producido ningún siniestro vial.

Primera tasa del Estado

Los datos públicos sobre delitos contra la seguridad del tráfico del 2024 en las comarcas gerundenses muestran que esta provincia cerró el año con la tasa más alta del Estado, con 239,29 casos por cada 100.000 habitantes. Completan el podio Lleida (209,56) y Navarra (208,80). En cambio, a la cola están Zaragoza (59,03), Badajoz (71,42) y Asturias (75,17).

En cuanto a datos absolutos, Girona es la séptima provincia con más casos de delitos contra la seguridad vial del 2024, con 1.969 hechos conocidos. A la cabeza del ránking están, como es habitual, las dos provincias más pobladas: Madrid (5.575 casos) y Barcelona (3.628), seguidas de Valencia (3.541).

Estos 1.969 casos han terminado con 1.682 detenidos o investigados, lo que indica que a más de un conductor se le han atribuido varios delitos. En algunos casos, como a menudo informan los cuerpos policiales, se detecta una conducción temeraria y, al detener al conductor, se comprueba que va bebido o drogado, de manera que se le acusa de más de un delito.

La mayoría de los arrestados o investigados son hombres (1.479). En cuanto al grupo de edad más afectado, destaca el comprendido entre 41 y 64 años, con 602 personas, de las cuales 540 son hombres.

La evolución post-Covid

El incremento de estos delitos se ha hecho especialmente evidente, según han remarcado en diversas ocasiones los Mossos de Trànsit, después de la pandemia. El año 2020, durante la crisis sanitaria de la Covid-19, los delitos cayeron en picado debido al confinamiento, con 877 casos, mientras que el año anterior había habido 1.168. En 2021, con algunas restricciones todavía vigentes, la cifra ya subió hasta los 1.270 casos, y en 2022 estalló hasta los 1.664, manteniendo la tendencia al alza hasta los 1.969 del año pasado, según los datos del Ministerio del Interior.

Para encontrar datos tan elevados hay que remontarse 13 años atrás, cuando se registraron 1.670 casos y, según recuerdan a menudo los agentes de tráfico, la presencia de alcohol al volante era mucho más elevada.