Galardón del Ministerio de Educación
La Escola del Treball, premiada por combatir la brecha de género en la FP: "No puede ser que aún nos sorprenda que la revisión del gas la haga una mujer"
El mayor centro de Formación Profesional de España recibe este miércoles el premio 'Alianza STEAM-Niñas En Pie de Ciencia’ por su iniciativa para despertar vocaciones en alumnas de quinto y sexto de primaria
El instituto organiza talleres de electricidad, fabricación mecánica, soldadura, impresión 3D o madera para niñas de 10 a 12 años y sus familias, para abrir mentes y romper prejuicios
Escarleth Figueroa, estudiante de FP: "Quiero ser profe de Mecánica para acompañar a otras chicas, que no se sientan solas"
Al abrir la puerta de cualquiera de las aulas y talleres del instituto Escola del Treball de Barcelona -y son muchísimas, ya que se trata del centro de Formación Profesional más grande de España-, se repite la misma situación. La inmensa mayoría del alumnado son chicos. Ya sea en Lampistería, Instalaciones de Telecomunicaciones, Fabricación Mecánica o Mantenimiento electrónico ellas son la excepción.
Conscientes de que la masculinización en sus estudios es en realidad un problema de toda la sociedad, que se está perdiendo el talento de la mitad de la población, en 2023 el instituto creó los EdTWomendays. "Teníamos claro que para reclutar el talento femenino teníamos que actuar desde la orientación, y hacerlo en primaria. Que en el imaginario de las niñas de 10, 11 y 12 años estuviera la opción de ser soldadoras, lampistas o informáticas", explican a EL PERIÓDICO Lorena Ripoll y Gemma Olmo, administradora y directora del instituto, quienes reivindican que la idea nació del anterior equipo de dirección del centro.
"La sociedad ha empezado a cambiar: al principio las empresas se negaban en rotundo con la excusa de que no tenían vestuario para chicas, y ahora son las empresas las que nos piden chicas"
El primer año apostaron por dar visibilidad a las pocas estudiantes mujeres que tenían. Una campaña de cartelería por redes sociales, visibilizando a alumnas y profesoras, señalando la idea de que los oficios no tienen género. "Antes aún decían que muchos de los oficios que enseñamos aquí eran de manos sucias, pero ahora ya ni eso, con la tecnología", prosigue Ripoll quien insiste en que será imposible acabar con la brecha salarial entre mujeres y hombres mientras las mujeres no entren en las profesiones técnicas, tradicionalmente masculinizadas y con sueldos más elevados que las profesionales tradicionalmente feminizadas. "No puede ser que en 2025 nos sorprenda que nos venga a hacer la revisión del gas una mujer", señalan las responsables del instituto, conscientes de que el cambio tiene que ser social.
Talleres para familias
Así, conscientes de que los prejuicios no los tienen las niñas sino la sociedad, idearon dentro de la misma campaña, las 'Real Experiencies', propuestas didácticas impartidas por sus profesoras y alumnas -las que protagonizaron la primera campaña- en las que las niñas experimentan ellas mismas qué es ser soldadora, paleta o mecánica, acompañadas de sus familias, que ven a sus hijas disfrutar con la sierra e imagen también otros futuros posibles.
"Quizá esas niñas, cuando les llegue la edad de elegir qué quieren estudiar, no quieran ser montadoras de placas solares, paletas o electricistas, pero lo verán como una opción a tener en cuenta; y se trata de eso, de que puedan imaginarlo, que forme parte de las opciones que se puedan plantear", apuntan las profesoras, convencidas también del papel del boca a oreja -muchas niñas acuden a las 'Real Experiencies' por la recomendación de alguna amiga- y de que el cambio ha empezado.
Se lo encuentran mucho a la hora de buscar empresas de prácticas para las (pocas) estudiantes que ya tienen. Al principio, explican, las empresas se negaban en rotundo con la excusa de que no tenían vestuario para chicas, pero, una vez han empezado a entrar las primeras, "ahora son las empresas las que nos piden chicas".
Todo ese trabajo ha hecho al proyecto EdTWomendays merecedor del premio ‘Alianza STEAM-Niñas En Pie de Ciencia’ del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que reconocen los trabajos y proyectos que fomentan las vocaciones científicas en niñas y jóvenes. La entrega de premios será este miércoles.
