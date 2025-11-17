La fiscalía investiga el acoso de unos estudiantes de instituto a una profesora en Vizcaya

La Fiscalia de Menores del País Vasco investiga el caso de una profesora del instituto Uribe Kosta en Plentzia (Bizkaia) que ha denunciado haber sufrido acoso por parte de alumnos de ese centro que el pasado 31 de octubre se concentraron ante su vivienda. La mujer está muy afectada por la situación y se encuentra de baja laboral, según han informado a EFE personas trabajadoras del centro.

La Fiscalía trabaja sobre la denuncia por "acoso" de varios alumnos a esta profesora y analiza la supuesta implicación de menores de unos 12 o 13 años con este caso. Además de proferir insultos contra la docente, los menores habrían arrojado huevos y limones contra la fachada de la casa.

Una comunicación del consejo escolar del centro enviada la pasada semana bajo el título "Por una convivencia más cívica en nuestra comunidad", explicaba a las familias que la profesora lleva años sufriendo actuaciones de "acoso". Precisaba que la noche del pasado 31 de octubre, la docente "sufrió agresiones y acoso reiterado frente a su domicilio" en Gorliz (Bizkaia) por parte de unos 50 adolescentes, la mayoría alumnos del instituto de primero y segundo de la ESO

Según afirmaba el texto, la profesora empezó a recibir este tipo "de acoso" hace años cuando salió en defensa de una familia que vive cerca de su domicilio, y en la que algunos de sus miembros son discapacitados, y que fueron "los primeros en sufrir las agresiones y el ataque continuado de los jóvenes". Según el diario El Correo, manifestarse ante su casa se había convertido en un "ritual" cada noche de Halloween.

Al investigar el caso, el centro descubrió que adolescentes de Gorliz y Plentzia llevaron a cabo esas "agresiones" y "acosos", que dejaron "numerosas fachadas, coches y mobiliario municipal con desperfectos y suciedad", y tras entrevistar al alumnado implicado en lo hechos, abrió 23 procedimientos extraordinarios por acciones contrarias a la convivencia a otros tantos alumnos.

Concentración en el centro

Esta mañana se ha suspendido la concentración que había sido convocada para las 11 horas por algunos alumnos del instituto en protesta por la suspensión del viaje de estudios por parte de la dirección del centro. El instituto les ha explicado que en esa convocatoria no se habían seguido las vías adecuadas, por lo que les han advertido de que no podían concentrarse y a continuación se han reunido los delegados de las diferentes clases.

Al terminar, estos han dado lectura a un comunicado en euskera en el que han expresado el apoyo de "la mayoría" del estudiantado a la profesora víctima de esos ataques, al tiempo que han expresado su rechazo a la suspensión del viaje de estudios y han pedido una reunión a la dirección del centro para buscar una solución.

El Departamento vasco de Educación ha activado el protocolo de agresión al personal de los centros públicos, en el momento en el que se ha tenido conocimiento del caso y de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Según ha dicho la viceconsejera de Políticas Educativas, Lucía Torrealday,, la prioridad del Departamento es acompañar y proteger a la profesora afectada, asegurando que cuente con el apoyo jurídico, psicológico y administrativo necesario. Asimismo, se ha activado la intervención del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y el centro escolar ha puesto en marcha el procedimiento establecido en el Decreto de Derechos y Deberes del alumnado.

El año pasado, igual

El curso pasado, los mismos hechos acabaron en una investigación interna pero no se propuso ningún tipo de expulsión a los alumnos implicados. "Ahora se ha vuelto a poner el procedimiento en marcha y hay que dejar que se recopile información, que se investigue y, en función de todo ello, luego se harán las propuestas. Ahora se ha nombrado una persona instructora y esa persona es la que va a recopilar la información de cara luego a hacer una propuesta de medidas e implementar", ha agregado.

En este punto, ha recordado que alumnado es menor de edad y que, por tanto, las medidas deben ser educativas, como pueden ser trabajos sociales, en casos excepcionales. "Existe la posibilidad también de salir de la aula unos días, lo que se estime oportuno en función de los hechos y de la implicación de las personas en esos hechos", ha concluido.