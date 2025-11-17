Colapso en la A-7 por varios accidentes que provocan más de 25 kilómetros de atasco

Cuatro accidentes y numerosos atascos complican especialmente la circulación a primera hora de hoy en las principales arterias del área metropolitana de València, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT). La carretera más afectada es una vez más la A-7, donde se han registrado dos siniestros y las retenciones en cada uno de ellos superan con creces los 10 kilómetros.

A las 8.30 horas de hoy lunes, 17 de noviembre, los atascos sumaban de manera global casi 77 kilómetros de congestión o tráfico lento, ya fuera debido a los accidentes mencionados o al gran volumen de circulación que experimentan estas vías en las horas pico de tráfico.

Carreteras con atascos hoy en València

Las retenciones y atascos en las carreteras del área metropolitana de València en torno a las 8.30 horas de hoy son: