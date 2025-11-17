En los puertos
El ‘gancho perdido’, la vía más utilizada para meter cocaína en España
Los cárteles cuentan en los puertos con la ayuda de trabajadores corruptos para colar la droga en contenedores con mercancías legales
La cocaína se abarata en España y la oferta se dispara: "Hay más que nunca en las calles"
Tomeu Canyelles: "El consumo de drogas sigue al ciclo económico: opiáceos en recesión, cocaína en bonanza"
La cocaína se produce en países de América del Sur. Y camuflarla en contenedores de mercancía legal sigue siendo el modo más usado por las organizaciones criminales para traerla hasta Europa. Es el sistema conocido como ‘gancho perdido’, y está al alcance de estructuras de cierta envergadura, porque obliga a tener en nómina a estibadores americanos y europeos.
El ’gancho perdido’ acostumbra a hacerse a espaldas de las empresas que compran legalmente productos suramericanos. Por ejemplo, plátanos. Los traficantes, actuando concertadamente con trabajadores del puerto desde el que van a salir los plátanos, abren el contenedor de la fruta, ocultan los paquetes de cocaína cerca de la puerta, lo cierran y se marchan.
Las autoridades solo logran inspeccionar el 10% de los contenedores pese a que el 80% de cocaína intervenida ha sido hallada en contenedores
Cuando ese contenedor llega a un puerto como el de Barcelona, las grúas lo descargan sobre un camión y ese vehículo lo conduce hasta un almacén. Antes de que el comprador de los plátanos acceda a su mercancía, los traficantes, gracias a trabajadores del puerto corruptos, abren el contenedor, cogen la cocaína, lo cierran, colocan otro precinto falso y desaparecen con la droga. El comprador de plátanos casi nunca llega a saber que ha traído centenares de kilogramos de cocaína con su importación.
Las autoridades españolas, sobre todo Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil, solo pueden inspeccionar un 10% de los contenedores que llegan a Barcelona. Y a pesar de ello, el 80% de la cocaína que se interviene en España ha sido hallada en contenedores.
Los puertos españoles cuentan con escáneres y con perros antidroga para tratar de detectar la cocaína. Pero los traficantes son capaces de esconder los ‘ladrillos’ de cocaína en falsas paredes del contenedor, y ocultarlas con gomaespuma, para evitar que se detecten con el escáner.
Las investigaciones policiales, que logran averiguar en qué contenedores puede haber un cargamento de cocaína antes de que llegue a España, son la manera más efectiva de poder encontrarla.
