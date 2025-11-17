El ‘gancho perdido’, la vía más utilizada para meter cocaína en España

La cocaína se produce en países de América del Sur. Y camuflarla en contenedores de mercancía legal sigue siendo el modo más usado por las organizaciones criminales para traerla hasta Europa. Es el sistema conocido como ‘gancho perdido’, y está al alcance de estructuras de cierta envergadura, porque obliga a tener en nómina a estibadores americanos y europeos.

El ’gancho perdido’ acostumbra a hacerse a espaldas de las empresas que compran legalmente productos suramericanos. Por ejemplo, plátanos. Los traficantes, actuando concertadamente con trabajadores del puerto desde el que van a salir los plátanos, abren el contenedor de la fruta, ocultan los paquetes de cocaína cerca de la puerta, lo cierran y se marchan.

Las autoridades solo logran inspeccionar el 10% de los contenedores pese a que el 80% de cocaína intervenida ha sido hallada en contenedores

Cuando ese contenedor llega a un puerto como el de Barcelona, las grúas lo descargan sobre un camión y ese vehículo lo conduce hasta un almacén. Antes de que el comprador de los plátanos acceda a su mercancía, los traficantes, gracias a trabajadores del puerto corruptos, abren el contenedor, cogen la cocaína, lo cierran, colocan otro precinto falso y desaparecen con la droga. El comprador de plátanos casi nunca llega a saber que ha traído centenares de kilogramos de cocaína con su importación.

Las autoridades españolas, sobre todo Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil, solo pueden inspeccionar un 10% de los contenedores que llegan a Barcelona. Y a pesar de ello, el 80% de la cocaína que se interviene en España ha sido hallada en contenedores.

Los puertos españoles cuentan con escáneres y con perros antidroga para tratar de detectar la cocaína. Pero los traficantes son capaces de esconder los ‘ladrillos’ de cocaína en falsas paredes del contenedor, y ocultarlas con gomaespuma, para evitar que se detecten con el escáner.

Las investigaciones policiales, que logran averiguar en qué contenedores puede haber un cargamento de cocaína antes de que llegue a España, son la manera más efectiva de poder encontrarla.