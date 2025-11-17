La carrera contra el cáncer, mucho más que un reto deportivo

La inclusión es una de las señas de identidad de esta carrera. Este año, la organización propone cuatro distancias —10 K, 5 K, 2,5 K e infantil (entre 400 y 1.000 metros según la edad)—, pensadas para que nadie se quede fuera. Familias, grupos de amigos, corredores experimentados o debutantes: todos encuentran su espacio en una mañana que combina deporte y compromiso social.

“Todo el mundo tiene a alguien por quien correr”, repiten desde la organización. Y es que cada dorsal puede personalizarse con el nombre de esa persona especial, la razón que impulsa cada zancada.

Correr para investigar, recordar y celebrar

Más allá del cronómetro, la carrera persigue un fin solidario. El 100% de las inscripciones se destinará a la investigación oncológica, y 5 euros de cada dorsal se aportarán a La Marató de 3CAT, que este año también centra sus esfuerzos en la lucha contra el cáncer. Para muchos, esta cita es un homenaje cargado de emoción. Algunos corren para recordar a quienes ya no están, otros para celebrar la superación o para dar esperanza. Todos, sin excepción, lo hacen con un propósito común: apoyar la investigación y mejorar la vida de las personas afectadas.

Deporte, fiesta y comunidad

El ambiente que rodea la carrera va mucho más allá de la línea de meta. De 10 a 14 horas, el Parc del Fòrum se convertirá en un espacio de convivencia y alegría con actividades familiares, talleres y música en directo. La jornada culminará con una fiesta posterior para celebrar la unión de una ciudad que se moviliza por una causa que toca de cerca a todos. Los precios varían según la modalidad: 15 € hasta el 15 de noviembre (17 € después) para las distancias de 5 y 10 K, 10 € para la de 2,5 K y 5 € para la infantil. También existe la modalidad “Yo investigo”, con una inscripción de 25 €, destinada íntegramente a la investigación.

En Marxa Contra el càncer | Deichmann Kmxtothom / Cedida

La fuerza del grupo

Otra de las grandes apuestas de la organización es fomentar la participación colectiva. Se pueden crear grupos o equipos con un nombre propio y correr bajo un mismo lema. Incluso las empresas están invitadas a implicarse formando equipos corporativos. El grupo más numeroso recibirá un reconocimiento especial, aunque el verdadero premio será compartir el esfuerzo y la emoción.

Para cualquier duda o para inscribirse, la organización ha habilitado la web barcelonaenmarxa.org

y el correo enmarcha.barcelona@contraelcancer.es