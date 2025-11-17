La carrera contra el cáncer, mucho más que un reto deportivo
Barcelona volverá a teñirse de verde esperanza el próximo 14 de diciembre, cuando el Parc del Fòrum acoja una nueva edición de la carrera En Marxa Contra el Càncer | Deichmann Kmxtothom, organizada por la Asociación Contra el Cáncer en Barcelona. En su novena edición, el evento se consolida como una cita ineludible que trasciende el deporte para convertirse en un acto de solidaridad, recuerdo y vida.
La inclusión es una de las señas de identidad de esta carrera. Este año, la organización propone cuatro distancias —10 K, 5 K, 2,5 K e infantil (entre 400 y 1.000 metros según la edad)—, pensadas para que nadie se quede fuera. Familias, grupos de amigos, corredores experimentados o debutantes: todos encuentran su espacio en una mañana que combina deporte y compromiso social.
“Todo el mundo tiene a alguien por quien correr”, repiten desde la organización. Y es que cada dorsal puede personalizarse con el nombre de esa persona especial, la razón que impulsa cada zancada.
Correr para investigar, recordar y celebrar
Más allá del cronómetro, la carrera persigue un fin solidario. El 100% de las inscripciones se destinará a la investigación oncológica, y 5 euros de cada dorsal se aportarán a La Marató de 3CAT, que este año también centra sus esfuerzos en la lucha contra el cáncer. Para muchos, esta cita es un homenaje cargado de emoción. Algunos corren para recordar a quienes ya no están, otros para celebrar la superación o para dar esperanza. Todos, sin excepción, lo hacen con un propósito común: apoyar la investigación y mejorar la vida de las personas afectadas.
Deporte, fiesta y comunidad
El ambiente que rodea la carrera va mucho más allá de la línea de meta. De 10 a 14 horas, el Parc del Fòrum se convertirá en un espacio de convivencia y alegría con actividades familiares, talleres y música en directo. La jornada culminará con una fiesta posterior para celebrar la unión de una ciudad que se moviliza por una causa que toca de cerca a todos. Los precios varían según la modalidad: 15 € hasta el 15 de noviembre (17 € después) para las distancias de 5 y 10 K, 10 € para la de 2,5 K y 5 € para la infantil. También existe la modalidad “Yo investigo”, con una inscripción de 25 €, destinada íntegramente a la investigación.
La fuerza del grupo
Otra de las grandes apuestas de la organización es fomentar la participación colectiva. Se pueden crear grupos o equipos con un nombre propio y correr bajo un mismo lema. Incluso las empresas están invitadas a implicarse formando equipos corporativos. El grupo más numeroso recibirá un reconocimiento especial, aunque el verdadero premio será compartir el esfuerzo y la emoción.
Para cualquier duda o para inscribirse, la organización ha habilitado la web barcelonaenmarxa.org
y el correo enmarcha.barcelona@contraelcancer.es
Un paso más hacia la esperanza
La Asociación Contra el Cáncer trabaja cada día para reducir el impacto de esta enfermedad y mejorar la vida de las personas afectadas y sus familias. Con esta carrera, la entidad da un paso más en su compromiso con la investigación oncológica, el verdadero motor para cambiar el futuro. Quienes quieran implicarse más pueden hacerlo como embajadores o voluntarios de la prueba. Porque en esta carrera, cada gesto, cada kilómetro y cada sonrisa cuentan.
- Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
- Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
- Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco
- Varias comarcas catalanas bajo aviso meteorológico ante la previsión de lluvias intensas para la próxima madrugada
- En el pueblo manchego que se niega a cambiar su nombre franquista: 'Aquí a la gente le dio trabajo y casa
- Renfe pone hoy a la venta billetes Avlo a un precio de 7 euros para viajar entre Madrid, Sevilla y Málaga
- ¿Qué es la calima que ha provocado que el cielo esté marrón rojizo este viernes en Barcelona?
- De rovellons a carlets: guía infalible para identificar las 6 setas comestibles más buscadas en Catalunya