Aspirantes a mosso piden revisar su exclusión de las pruebas de acceso por posibles "desigualdades"

Casi 180 aspirantes a agente de los Mossos d'Esquadra en la convocatoria en vigor de este cuerpo han pedido que se revise su exclusión de las pruebas pese a ser considerados "aptos". En una carta a la Dirección General de Policía han asegurado que han quedado fuera de la lista definitiva por no llegar a la nota de corte y que les comunicaron la exclusión con menos de un mes de margen respecto al primer examen de la siguiente convocatoria, por lo que tienen poco tiempo para prepararse.

Los aspirantes creen que se ha vulnerado los principios de igualdad, mérito y capacidad que se exponen en la Constitución y en el Estatuto básico del empleo público y recuerdan que en la última convocatoria a la Guardia Urbana de Barcelona se guardó la condición de "aptos" a los aspirantes que superaron las pruebas pero fueron excluidos por nota de corte. Por eso, creen que existe un precedente y afirman que viven una situación de "injusticia y desigualdad", según adelanta 'El Caso'.

Por eso piden que se aumenten las plazas o se les reserve el "apto" para futuras convocatorias. También instan a que se aplace el inicio de las pruebas teóricas de la convocatoria en vigor para garantizar que se puedan preparar como el resto de candidatos. Por su parte, representantes del Sindicat de Mossos d'Esquadra han asegurado a la ACN que las bases "son muy claras" y que no contemplan que se tenga que reservar una plaza para la próxima convocatoria para aquellos candidatos que hayan sido aptos pero no hayan alcanzado la nota de corte.