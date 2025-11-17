Aragón da un salto de calidad con su sexto centro de FP de excelencia

Aragón consolida su apuesta por la Formación Profesional con seis institutos acreditados dentro de la red estatal de centros de excelencia en Formación Profesional (CEx) tras la última incorporación a principios de mes del de Los Enlaces a este sistema.

Este curso 2025-26 ha vuelto a batir récords con 28.347 alumnos matriculados, casi 720 más que el año pasado, un incremento que evidencia el interés en esta modalidad en la región. Estos centros destacan por su foco en la innovación, la internacionalización y la conexión con la empresa, lo que incrementa el tejido productivo de la comunidad.

Estos institutos nacieron, o al menos se les atribuyó este título, en el año 2022 bajo la Orden EFP/717/2022 y fue concretamente en diciembre de ese mismo año cuando tres centros aragoneses pasaron a formar parte de esta red nacional.

El primer tridente hizo un balance y reparto perfecto entre las tres provincias aragonesas, ya que cada una consiguió tener un centro de excelencia en sus manos tras esta primera convocatoria. Comenzando por Zaragoza está el Centro de Innovación para la Formación Profesional de Aragón (CIFPA) en la propia ciudad, especializados en el sector del transporte y la logística pero con enfoque en el profesorado, no en alumnos. Cabe destacar que este centro es referencia nacional en este ámbito.

El segundo es el CPIFP Pirámide, ubicado a las afueras de la capital oscense y que abarca muchas vertientes profesionales, con ciclos formativos de mecatrónica, instalación térmica, telecomunicaciones e incluso acondicionamiento físico, entre los muchos que se plasman en su web. Pero el sector por el que destacó y fue bautizado como un centro de excelencia fue por su grado en energías renovables, que enseña a sus alumnos cuestiones de mantenimiento, montaje o evaluación de riesgos a la hora de tratar con generadores de energía de este tipo, entre otros conocimientos.

Quien cierra esta primera convocatoria de 2022 es el Centro Público Integrado a la Formación Profesional (CPIFP) Bajo Aragón, en Alcañiz (Teruel), especializado en el sector del automóvil con un grado medio en electromecánica de vehículos y otro de técnico superior de automoción, lo que evidencia el porqué de su especialidad. Hasta la fecha, es el único centro de la provincia turolense que ha entrado dentro de esta distinguida lista, destacando como uno de los puntos educativos en zona rural.

A esta primera hornada de CEx se sumaron en 2023 otros dos institutos aragoneses que obtuvieron la acreditación estatal como Centros de Excelencia. El CPIFP Montearagón, en Huesca, fue reconocido por su labor en el ámbito de la economía social y de los cuidados, un sector en crecimiento que en este centro se articula a través de ciclos como atención a personas en situación de dependencia o integración social, muy vinculados a la realidad laboral del territorio.

En paralelo, el CPIFP Corona de Aragón, en Zaragoza, se incorporó como referente en el sector de la química, un campo para el que oferta formaciones especializadas como laboratorio clínico y biomédico, química Industrial o fabricación de productos farmacéuticos, perfiles muy demandados por la industria química y biotecnológica.

Su directora, Inmaculada Lucas, vive con orgullo cómo su centro de formación profesional se ha hecho con un título de este calibre tras estar desde el año 1962 formando «auténticos expertos». «Es un reconocimiento a la trayectoria del centro», que se traduce en apoyo financiero que refuerza la actividad del mismo. «Entrar dentro de la red estatal CEx supuso una revitalización de todo lo que hay aquí. Especialmente sirvió para mejorar el equipamiento y las instalaciones del instituto, para que se vean actualizadas y sean competentes», concreta Lucas, todo para dar a sus más de 1.400 alumnos una formación a la altura y con una «excelente salida laboral».

La lista vuelve a ampliarse ahora con la entrada del CPIFP Los Enlaces, también en la capital aragonesa, que pasa a formar parte de la red como centro especializado en el sector audiovisual. Su incorporación, oficializada el 7 de noviembre, eleva a seis el número total de centros aragoneses dentro de este sistema de excelencia.

Con esta nueva estructura, Aragón consolida una red que abarca sectores estratégicos tan diversos como la logística, la energía, la automoción, la química, los servicios sociocomunitarios y la comunicación audiovisual. Una red que continúa creciendo tanto en inversión, más de 5,9 millones destinados hasta ahora a los cinco centros ya integrados, a los que se sumarán 2,89 millones en 2025, como en especialización, impulsando una FP que apunta directamente a las necesidades reales del mercado laboral aragonés en múltiples sectores.