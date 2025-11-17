Albert Vallès, médico: “Debemos ser empáticos con el enfermo y aplicar la lógica”

Albert Vallès (Barcelona, 1959) estudió la especialidad de Hematología en la Universidad de Barcelona. Después de unos años de trabajo en Cataluña, le surgió la oportunidad de coger las maletas y recalar en el Hospital de Manacor: "Es una de las tres o cuatro mejores decisiones de mi vida". Ahora, llegada la hora de la jubilación, piensa en viajar.

¿Satisfecho de todos estos años? ¿Qué hará a partir de ahora?

Mucho. Es una etapa de la vida que termina, pero estoy contento. Siempre que he podido he viajado y ahora pienso invertir más tiempo aún, sobre todo en conocer sitios fuera de Europa.

¿Fue una opción vocacional?

Sí. Supongo también que fue porque tuve buenos profesores. Lo tenía claro ya cuando era estudiante incluso. De hecho el servicio del Hospital Clínic de Barcelona es todavía el mejor del estado. Esto hizo que me interesara más por la materia. Tampoco me veía de cirujano, así que las opciones se fueron reduciendo. Pero está claro que es vocacional.

¿Cómo llega a Manacor?

Trabajé en el hospital de Vic hasta el 2008. Estaba cansado y no me entendía demasiado con el jefe de servicio. Y surgió la oportunidad. Me dijeron que en Manacor había una plaza de jefe de servicio, así que pensé que al menos iría a ver el espacio y el ambiente de trabajo. Durante la primera visita para comprobar las instalaciones y cómo estaba todo, recuerdo que me recibió Jaume Garí y que todo me encajó. Al cabo de unos días dije que sí. Visto con perspectiva, fue una de las tres o cuatro mejores decisiones de mi vida.

¿Se queda en Mallorca?

Sí. Vivo en Portocristo y pienso quedarme ahora que me retiro.

¿Cuáles son las principales áreas de estudio de la hematología?

Variadas. Desde las más conocidas como la parte de analítica y de banco de sangre, hasta estudios de coagulación, anemias, plaquetas bajas o la oncohematología.

¿Cuáles son las enfermedades hematológicas más habituales?

La más común es la leucemia. Algunas son muy difíciles de diagnosticar en un principio, porque hay añadidas otras enfermedades. Al final lo solemos saber por punción en el tuétano y analíticas complejas, a partir de diferentes marcadores. En el caso de las anemias, hay que decir que no siempre son por falta de hierro.

¿Cuáles son los síntomas que generalmente alertan sobre un problema en la sangre?

Un cansancio más o menos marcado en el tiempo, cierta pálidez, fiebre o manifestaciones hemorrágicas. Normalmente a primera vista puedes orientarte bien antes de pasar a pruebas más concretas.

¿Hay más casos de enfermedades de la sangre ahora que antes?

Han aumentado en número, pero básicamente se debe a que la gente va mucho más al médico, el diagnóstico es más preciso y la supervivencia es más larga, llegando incluso a la curación, antes más complicada.

Desde que usted empezó hasta ahora que se jubila; ¿Cómo ha avanzado el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades hematológicas?

No sólo desde que empecé, sino que han evolucionado muchísimo en lo que llevamos de siglo. En el diagnóstico por medio de la biología molecular y en tratamientos específicos en oncohematología, por ejemplo. En los casos de leucemia meloide crónica, antes se nos morían si no había un trasplante del tuétano de algún familiar. Hoy con un tratamiento oral incluso puede curarse la enfermedad. En estos momentos la opción del trasplante es menos de un 1% de los casos. Es de las especialidades que más han avanzado en los últimos 25 años, afortunadamente. Los oncólogos, por ejemplo, están aplicando cosas que nosotros ya hemos ido implementando y somos un espejo para avanzar.

¿Cómo se realiza el diagnóstico de una enfermedad como la anemia o la leucemia?

Con un análisis de entrada ya se pueden ver algunos resultados anómalos y se pueden ir descartando cosas. Con una punción del tuétano y mediante microscopía óptica y marcadores llegamos a la diagnosis.

El médico del Hospital de Manacor, Albert Vallès, se ha jubilado. / Sebastià Sansó

¿Hay alguna enfermedad de la sangre más común en Mallorca que en otro sitio?

La talasemia, por ejemplo. Con el añadido de que es hereditaria. Hasta el punto de que se la conoce, falsamente, con el nombre de la anemia mediterránea.

¿Y por edad o sexo?

Algunos linfomas o leucemias son más frecuentes en personas mayores… La hemofilia la transmiten las mujeres pero la sufren únicamente los hombres. Se caracteriza por hemorragias internas y externas. Aunque aquí, en el Hospital de Manacor no la tratamos, puesto que la unidad de hemofilia está centralizada en Son Espases.

¿Qué función tienen las transfusiones de sangre en la gestión de patología hematológicas?

La transfusión es un acto terapéutico, mejora temporalmente la enfermedad… es una ayuda terapéutica. Se utiliza en procesos muy concretos como una anemia severa o que además tenga una patología añadida que empeore la calidad de vida; también en hemorragias muy importantes es indispensable.

¿Qué consejos daría para prevenir problemas hematológicos?

Llevar una vida más o menos equilibrada en lo que se refiere a la dieta, con ausencia de tabaco y alcohol. Alguna prueba preventiva en el caso de la hemofilia, mirarlo antes. La talasemia en la pareja…

¿Qué recomendaciones haría a los pacientes que están en tratamiento?

Sobre todo, es muy importante la información. Cómo hacerlo, cuánto tiempo y el motivo o los posibles efectos secundarios.

¿Son muy importantes?

No. Prácticamente como una aspirina, son muy leves y de fácil solución sin romper el tratamiento.

La manera de afrontarlo deben ser importante

Hay mucha gente que tiene ganas de vivir y, en cambio, algunas personas mayores que se dejan llevar.

¿Habrá renovación generacional en el servicio?

Han comenzado dos nuevas doctoras, una en mayo y otra en agosto. La fidelización es muy importante. Al final Manacor está lejos de Palma…

¿Algún consejo?

Que estén preparadas, que sean empáticas con el enfermo, que hagan las cosas de la mejor forma y que apliquen la lógica. Es evidente que el servicio está mejor hoy de lo que estaba cuando empecé, por ejemplo. Ahora somos tres y el objetivo es que a medio plazo, por el volumen de pacientes, podamos llegar a ser cuatro.