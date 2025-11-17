Aagesen llama a redoblar esfuerzos en la COP30 para cerrar la brecha de emisiones

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha hecho un llamamiento este lunes en la cumbre climática de la ONU, la COP30, a redoblar esfuerzos para "cerrar la brecha" entre las emisiones contaminantes actuales y los niveles necesarios para frenar el calentamiento global.

Aagesen ha subrayado que la COP30 será exitosa si el mundo logra reafirmar su compromiso de no superar los 1,5 grados centígrados de calentamiento global y si muestra empeño para cerrar la brecha de emisiones, demostrada en un reciente informe de la ONU. "Lo importante es que tengamos un acuerdo ambicioso en materia de mitigación, de adaptación, financiación y por supuesto que las palancas de transición justa y género tengan un buen resultado", ha dicho Aagesen tras su intervención en la plenaria ministerial de la COP30.

La vicepresidenta ha pedido "acelerar" la implementación de políticas de mitigación y de adaptación al cambio climático y, para hacerlas efectivas, ha recalcado la necesidad de contar con financiación, proveniente de fondos "públicos y privados". Asimismo, ha señalado la importancia de avanzar en medidas de la llamada transición justa, para que formen "parte fundamental" de los planes de dejar atrás los combustibles fósiles.

"Va a ser mucho más fácil que los países puedan salir (de los combustibles fósiles) si hay una transición justa y efectiva para los trabajadores y para las economías que dependen de ellos", ha manifestado.

Final de combustibles fósiles

Aagesen ha participado este lunes en una reunión de la alianza Beyond Oil and Gas (BOGA), formada por 24 gobiernos y autoridades subnacionales, que está trabajando para incentivar el final de los combustibles fósiles. El BOGA está trabajando en la definición de "una hoja de ruta e hitos concretos" para impulsar la iniciativa del fin de los combustibles fósiles en el marco de Naciones Unidas. "Esto es fundamental para mantener los 1,5 grados del Acuerdo de París", ha remarcado.

La vicepresidenta encabeza desde este lunes la delegación española en la COP y, además, la presidencia brasileña la ha nombrado facilitadora en las negociaciones del área de mitigación del cambio climático, un papel en el que se encargará de "buscar puntos de consenso de forma conjunta" entre los países que participan en la conferencia.

Contra el negacionismo

Aagesen ha cargado contra el negacionismo climático, al que acusa de haber agravado la emergencia climática. "Estamos ante una emergencia climática que es una crisis sanitaria, social y de seguridad, agravada en los últimos años por el avance exponencial del negacionismo, la desinformación y los ataques a la ciencia, que nos hacen más vulnerables e incrementan las pérdidas y daños", ha aseverado la ministra.

A su juicio, solo con "un esfuerzo colectivo y constante en favor de la ciencia" se podrá garantizar que la acción climática sea efectiva y sostenida en el tiempo. Aagesen ha defendido que un "multilateralismo ambicioso es la única respuesta posible contra la emergencia climática" y ha hecho un llamamiento a responder al reto con un esfuerzo colectivo que se traduzca en compromisos reales, con recursos financieros e implementando política de mitigación y adaptación.

Ha recordado que hace una década se adoptó el Acuerdo de París, un momento decisivo que, según ella, ha impulsado avances significativos porque más de cien países han presentado metas de emisiones netas cero y se ha registrado un avance sostenido de las energías renovables y planes de adaptación, ya implementados por más de 170 naciones.

Aagesen también ha pedido al PP que "no deje la Comunidad Valenciana en manos de negacionistas" climáticos y convoque elecciones. Tras la intervención del presidente en funciones de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ante la comisión de investigación de la dana del 29 de octubre de 2024 en el Congreso, Aagesen ha criticado que haya atribuido lo ocurrido ese día a la "falta de información".

"Al señor Mazón no le pido nada, pero desde luego al Partido Popular sí le pido algo: le pido desde aquí, desde la cumbre del clima, que no deje la Comunidad Valenciana en manos de los negacionistas, en manos de los que reniegan de la existencia del cambio climático, y que convoquen elecciones", ha afirmado.