Ramon Bassas: "Los jóvenes han encontrado en la religión una forma de canalizar sentimientos"

¿Qué fotografía hace de la religiosidad actual de los jóvenes?

Los jóvenes tienen una identificación más baja con la religión que sus padres, pero los que creen lo hacen con más intensidad que generaciones anteriores. Eso significa que antes la identidad religiosa era más cultural y por herencia. Ahora es una decisión personal. Este es un cambio importante. Se aprecia un repunte en la religiosidad pero, para hablar de tendencia, deberíamos esperar. Hay que ver si el pequeño aumento es puntual o si va a más.

El reciente informe 'La religiosidad de la juventud catalana' hacía referencia a esa mayor intensidad. ¿Es general o alude a alguna religión concreta?

Esa mayor intensidad es general en todos los grupos, aunque es cierto que hay religiones, como el islam, donde la práctica es mayor.

¿A qué atribuye ese giro de los jóvenes hacia la religión? ¿Qué está pasando?

Hay una crisis general de transmisión a todos los niveles, en la familia, las escuelas, la política. Es la crisis del prescriptor. Eso hace que las opciones religiosas deban pasar por una decisión personal porque los que te podían influir están en crisis. Al ser una decisión personal, cuando la toman, lo viven de manera diferente, con más intensidad porque redescubren. Eso se ve, por ejemplo, en la vuelta de las adoraciones nocturnas, que son una cosa no esencial de la fe católica y que nuestros padres habían eliminado. También porque han hallado una manera de canalizar los sentimientos a través de la religión. Quizás eso también explica el repunte. Es lo que ha hecho Rosalía: coger los elementos de una tradición cultural porque hay necesidad de significación y también curiosidad. Están redescubriendo factores que para ellos no están connotados.

Habla de necesidad.

Sí. Los seres humanos tenemos necesidad de dominar la contingencia. Tenemos que poder abordar lo que nos pasa y de poder ver más allá. Porque en la vida no todo es operativo, hay algo más profundo y preguntas relevantes que remiten a lo esencial. Tradionalmente la forma de abordarlo era la religión pero como hay una crisis en la transmisión, el espacio lo han llenado movimientos más espirituales o parareligiosos que buscan lo mismo. La sociedad puede cambiar, pero las preguntas esenciales permanecen. También entre los jóvenes, que buscan lo que les mueve y da sentido a la vida.

Esto sucede en una sociedad altamente secularizada.

Sí. En este contexto de secularizacion, en el que la religión había perdido peso, pensábamos que no hacía falta la religión para entender el mundo. Y han pasado dos cosas. Por un lado, la secularización no ha eliminado la búsqueda de lo transcendental, aunque sí el lenguaje. Por eso surgen entre los jóvenes lenguajes nuevos para acercarse a la religión, por ejemplo a través de la música, que tienen éxito. El proceso de gran secularización ha pasado y ahora los jóvenes van a buscar los restos del naufragio. Si antes el exceso de cultura religiosa acabó matando el nervio, ahora, la ausencia de ella ha hecho revivir el interés.

¿De qué forma?

Mientras que para generaciones anteriores la religión no tenía encanto y era vista con rechazo, para los jóvenes, la religión no está connotada y la pueden reinterpretar. Están releyendo una herencia cultural que no se les ha transmitido. Un segundo factor es el de la estabilización de las cifras de religiosidad. Los movimientos migratorios evidencian, además, un aumento global de las religiones, tanto del catolicismo, que sigue siendo mayoritaria, como del islam o el evangelismo. En el mundo el auge del catolicismo es brutal; otra cosa es la situación de Europa y de España.

Ramon Bassas, director general de Asuntos Religiosos de la Generalitat. / Manu Mitru

La música, las peregrinaciones o las adoraciones son algunas de las nuevas vías de acercamiento. ¿Cómo lo interpreta?

En la tendencia de 'religión a la carta'. Los jóvenes cogen lo que les interesa, no lo 'compran' todo. Esto liga con sus hábitos de consumo. No reproducen las prácticas de sus padres o de generaciones anteriores. No tienen los mismos esquemas. Por ejemplo, los conciertos de Hakuna están llenos; la asistencia a misa no tanto.

Hablando de música, el hecho que Rosalía haya expuesto en su disco 'Lux' ese interés por la religión puede ser un acicate para otros jóvenes?

No confío demasiado en que cosas de impacto puntual puedan tener una repercusión a largo plazo. Pero es un síntoma. Rosalía es joven. Como muchos jóvenes viene de un contexto cultural católico, no muy creyente, no practicante. Y los jóvenes quieren volver a hablar de esto, de redescubrir la espiritualidad. ¿Por qué este giro se ha acogido con entusiamo? Porque responde bien a la necesidad interior de proyectar lo más profundo. También porque la fusión entre lo moderno y lo antiguo es muy atractiva.

Ramon Bassas, director general de Asuntos Religiosos de la Generalitat. / Manu Mitru

Mencionaba los conciertos de Hakuna, un movimiento que aglutina a gran número de jóvenes católicos. ¿Cómo valora el surgimiento de estos grupos?

El Concilio Vaticano II hizo más razonable el cristianismo y dejó en un cajón las partes más sensibles, más emotivas, como las procesiones. Esta ausencia, o ese problema con la parte más sentimental de la fe, ha sido llenada ahora en el marco del catolicismo con un lenguaje contemporáneo, con música pop, con las adoraciones. Estos grupos necesitan la expresión y la música como parte de la religión.

¿Esta opción por la emotividad la considera negativa?

No. Buscan caminos para expresar, que les motiven. Hemos de entender que los jóvenes tienen sus propios códigos y que quieren exteriorizar una pasión. Está muy bien. Parte del problema de salud mental que tenemos como sociedad es que nos cuesta exteriorizar. Que haya lugares donde expresar es muy importante, y crea comunidad. Y si encuentran una buena dirección espiritual, les puede llevar a emprender caminos de acción social que nunca se habrían planteado antes. La película documental 'Solo Javier' narra precisamente este proceso; la de un joven que, buscando el sentido de su vida, pasa de un movimiento espiritual a implicarse con países pobres y de ahí descubre su vocación.

¿Cree que están vinculados a la derecha o la extrema derecha?

No, para nada. Sería un error pensar que un movimiento como Hakuna está ligado a a derecha o la extrema derecha. De hecho, los votantes de extrema derecha son los que van menos a misa. Grupos como Hakuna son jóvenes que hacen relecturas de la religión. Sí es cierto que movimientos específicos del catolicismo se dan en clases bienestantes, como las procesiones se dan en barrios más populares.

¿Este aumento de la religiosidad se aprecia también entre los jóvenes musulmanes?

Son los jóvenes que más practican pero quizá es porque por tradición cultural es más sencillo para ellos. En ellos también nos encontramos las mismas pautas que entre el resto de jóvenes, por ejemplo el exceso de referentes religiosos en Instagram, 'instagramers' no preparados. En mis visitas a las mezquitas, he visto que las generaciones que vienen están muy preparadas y bien integradas. Es muy positivo.