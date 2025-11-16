Galardones de EL PERIÓDICO
Montserrat Fontané, Catalana de l'Any 2025: Toda una vida al mando de los fogones de Can Roca
La premiada este año, madre de los hermanos Roca, representa a todas las cocineras anónimas que han permitido a miles de clientes comer con sustancia y a un precio asequible en bares, fondas y tabernas
EL PERIÓDICO reformula sus premios para acercarlos a la Catalunya actual
Javier Cercas, Català de l'Any: El escritor seducido por la sutil relación entre lo real y lo inventado
Montserrat Fontané Serra, nacida en 1936, ha sido la cocinera de Can Roca durante seis décadas, el emblemático establecimiento de Girona que sirvió de alumbramiento a El Celler de Can Roca, premiado dos veces como mejor restaurante del mundo. Retirada del trajín cotidiano, vive con su marido, Josep Roca, en el piso superior de Can Roca, lo que le permite seguir el trabajo diario y la ejecución de sus recetas, con monumentos populares como los calamares a la romana, el ‘arròs a la cassola’ o los canelones. Además de madre de un trío genial, Joan, Josep y Jordi, y abuela de la siguiente generación de chefs, Marc y Martí, representa a todas las cocineras anónimas que desde el silencio y el esfuerzo han permitido a miles y miles de clientes comer con sustancia y a un precio asequible en bares, fondas y tabernas. Este 2025, los hijos han abierto un restaurante de cocina catalana con su apellido: Fontané.
